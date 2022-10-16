Гозман: Худший сценарий – распад России, который будет сопровождаться войной. В случае поражения в Украине какой-то регион может спросить: "А на фига нам с лузерами жить?"

Один из сценариев, которые видит возможными Гозман, – к власти придут "откровенные уже отморозки" вроде главы Чечни Рамзана Кадырова и создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которые могут "на какое-то время захватить власть в Москве"
"С кровью, с перестрелками. В общем, гражданская война", – говорит он, прогнозируя, что такой захват власти, если он случится, будет кратковременным.
Второй вариант, описанный оппозиционным политиком, – к власти в России придет кто-то из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина,
"И это лучший для нас [России] вариант, хороший, самый спокойный. Этот человек, кем бы он ни был, попытается восстанавливать нормальную жизнь", – считает он.
Третий вариант беспокоит Гозмана больше остальных.
"Есть еще один сценарий, очень плохой для нас и для всего мира, боюсь. Это распад страны, который будет сопровождаться внутренней войной", – добавил он.
Политик подчеркнул, что не имеет ничего против мирного распада России, потому что ему кажется, что "люди должны жить вместе, когда они этого хотят, а не когда их заставляют".
"Поэтому… при нормальной мирной жизни референдумы на Северном Кавказе, в Якутии, в Татарстане, в Калининграде, на Дальнем Востоке – ради бога, для меня это совершенно без разницы. Я хочу, чтобы люди жили хорошо, а не границы были вот здесь", – заявил он.
Но распад, по мнению Гозмана, возможен в случае поражения РФ в войне – и тогда какой-нибудь регион России может не захотеть нести ответственность за последствия вторжения страны-оккупанта в Украину.
"А на фига нам с этими лузерами? Они влезли в войну, они войну проиграли, теперь впереди репарации. Мы лучше выйдем [из состава России] и скажем, что вообще к этому отношения не имеем. Это не наше. С русскими разбирайтесь, а мы, Дальний Восток, – это не мы", – описал он вероятную аргументацию сторонников распада РФ.
"В этом случае, я боюсь, это будет сопряжено с войной, с кровопролитной войной, страшной", – подытожил Гозман.
Россия до 1991 года входила в состав Советского Союза.
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