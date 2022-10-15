Гозман: То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы

"Ищут виноватых, и система идет вразнос. То что эти два прекрасных человека, Кадыров и Пригожин, осмеливаются публично наезжать на генералов, оскорблять генералов… Я не за честь генералов вступаюсь, мне начхать, это говорит о развале системы. О полном развале системы", – убежден Гозман.
Он добавил, имея в виду режим Путина, что, по его мнению, в России "ситуация походит к своему концу на самом деле", поскольку Путин за 22 года "своего замечательного правления уничтожил вообще страну".
Но главный фактор риска для путинского режима, по мнению Гозмана, – это то, что действующий президент РФ за все годы правления "впервые вступил в резкое противоречие со своей базой поддержки".
"Он впервые влез в семьи своего электората", – заметил российский оппозиционный политик, имея в виду мобилизацию.
Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону также обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.
Критика в адрес генерала ВС РФ Александра Лапина и других российских военачальников прозвучала после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом. Перед этим российские войска в этом районе попали в окружение. В том числе с резкой критикой Лапина выступил Кадыров, Пригожин его поддержал.
Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет Путина. "Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – отметили эксперты.
В ISW, кроме того, считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации, а также после заявлений Кадырова и Пригожина Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами (в результате того, что блогеры поддержали критику в адрес военного руководства). Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию.
Согласно информации, полученной американской разведкой, член ближайшего окружения Путина в последние недели напрямую выражал российскому президенту свое несогласие с его действиями на войне в Украине. Об этом 7 октября сообщило издание The Washington Post, отметив, что имя человека из окружения Путина известно американской разведке, но журналистам его не назвали.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".
13 октября российский правозащитник Сергей Осечкин заявил, что в России готовится заговор, в результате которого владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин планируют занять высокие должности. Серьезные перестановки в силовом блоке, по данным источников Осечкина, могут произойти во время визита Путина в Астану (13 октября глава Кремля уже был там) либо сразу после возвращения.