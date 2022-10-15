Гозман: То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы

"Ищут виноватых, и система идет вразнос. То что эти два прекрасных человека, Кадыров и Пригожин, осмеливаются публично наезжать на генералов, оскорблять генералов… Я не за честь генералов вступаюсь, мне начхать, это говорит о развале системы. О полном развале системы", – убежден Гозман.

Он добавил, имея в виду режим Путина, что, по его мнению, в России "ситуация походит к своему концу на самом деле", поскольку Путин за 22 года "своего замечательного правления уничтожил вообще страну".

Но главный фактор риска для путинского режима, по мнению Гозмана, – это то, что действующий президент РФ за все годы правления "впервые вступил в резкое противоречие со своей базой поддержки".

"Он впервые влез в семьи своего электората", – заметил российский оппозиционный политик, имея в виду мобилизацию.

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону также обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.

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