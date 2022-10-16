Яковина: Приближенные Путина из руководства ФСБ сейчас в ужасе. Они не хотят умирать и терять все, что у них есть

"Я думаю, они сейчас в ужасе. Они не хотят умирать, они не хотят терять все, что у них есть: и власть, и богатство, и уверенность в себе, и уверенность в будущем, и уверенность в будущем своих детей и так далее. Они не хотят все это терять. Да, они хотят сохранить нынешний режим. Им нравится нынешний режим в России. Они при этом режиме стали самыми лучшими людьми страны, элитой. Но если ценой сохранения этого режима будет их физическая ликвидация, уничтожение и уничтожение их детей, уничтожение всего того, что им дорого, я думаю, они не согласятся с этим. Они видят, что к этому все идет". – заявил журналист.

По его словам, Путин "повышает ставки" и все время идет на эскалацию.

"И в какой-то момент этот процесс может выйти из-под контроля. И Путин, по сути дела, пожертвует режимом ради самого себя, ради сохранения себя во главе этого режима, скажем так. [...] И я так понимаю, что сейчас у очень многих людей в Москве... Это не только ФСБ касается. Я думаю, это касается всей этой дворни. У них ощущение надвигающейся катастрофы, какого-то обрыва, с которого они все полетят. Я думаю, они очень напуганы", – сказал Яковина.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Читайте полную версию интервью

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