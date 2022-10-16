Яковина: Лишение легитимности Путина и есть игла Кощея, ключик к ликвидации его абсолютно уродливого режима

"Дико запугана российская элита. И как только кто-то начнет думать о заговоре – об этом сразу доложат самому Владимиру Путину. И с этим человеком случится что-то нехорошее. То есть они реально очень-очень напуганы. Поэтому чтобы случился заговор, я думаю, необходимо исполнение главного условия: Владимир Путин должен полностью лишиться легитимности в глазах и элиты, и народа", – сказал он.

По мнению Яковины, такую легитимность Путин может потерять в случае полного освобождения части Херсонской области, расположенной на правом берегу Днепра.

"Потеря Херсона может стать ударом катастрофической силы по легитимности Владимира Путина. Дело в том, что Владимир Путин сам избрал себе тип легитимности военного лидера. То есть он черпает легитимность свою в военных победах. И покуда есть военные победы, пока шло наступление, все его поддерживали. А когда военные победы отсутствуют, то и легитимность из него выходит. Легитимность – это топливо, на котором работает любой политический режим. Без легитимности этот режим останавливается, ржавеет и распадается. Соответственно, если лишить этого топлива Путина, то его режим остановится, моментально заржавеет и распадется. Либо придут люди. Которые его ускоренными темпами заржавеют. То есть я думаю, именно лишение легитимности Владимира Путина и есть эта игла Кощея, этот ключик к ликвидации его абсолютно уродливого режима", – сказал он.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube



