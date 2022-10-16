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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яковина: Лишение легитимности Путина и есть игла Кощея, ключик к ликвидации его абсолютно уродливого режима

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Потеря Херсона может стать ударом "катастрофической силы" по легитимности Путина (на фото), считает Яковина
Потеря Херсона может стать ударом "катастрофической силы" по легитимности Путина (на фото), считает Яковина
Фото: ЕРА

Российская элита запугана, чтобы в РФ мог быть организован заговор, президент России Владимир Путин должен лишиться легитимности. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина.

"Дико запугана российская элита. И как только кто-то начнет думать о заговоре – об этом сразу доложат самому Владимиру Путину. И с этим человеком случится что-то нехорошее. То есть они реально очень-очень напуганы. Поэтому чтобы случился заговор, я думаю, необходимо исполнение главного условия: Владимир Путин должен полностью лишиться легитимности в глазах и элиты, и народа", – сказал он. 

По мнению Яковины, такую легитимность Путин может потерять в случае полного освобождения части Херсонской области, расположенной на правом берегу Днепра. 

"Потеря Херсона может стать ударом катастрофической силы по легитимности Владимира Путина. Дело в том, что Владимир Путин сам избрал себе тип легитимности военного лидера. То есть он черпает легитимность свою в военных победах. И покуда есть военные победы, пока шло наступление, все его поддерживали. А когда военные победы отсутствуют, то и легитимность из него выходит. Легитимность – это топливо, на котором работает любой политический режим. Без легитимности этот режим останавливается, ржавеет и распадается. Соответственно, если лишить этого топлива Путина, то его режим остановится, моментально заржавеет и распадется. Либо придут люди. Которые его ускоренными темпами заржавеют. То есть я думаю, именно лишение легитимности Владимира Путина и есть эта игла Кощея, этот ключик к ликвидации его абсолютно уродливого режима", – сказал он. 

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

По информации британской разведки, оккупанты могут ожидать распространения боевых действий на юге на Херсон. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Херсон, вторжение, наступление, власть, Иван Яковина, российские оккупанты
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