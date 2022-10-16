Яковина: Лишение легитимности Путина и есть игла Кощея, ключик к ликвидации его абсолютно уродливого режима

"Дико запугана российская элита. И как только кто-то начнет думать о заговоре – об этом сразу доложат самому Владимиру Путину. И с этим человеком случится что-то нехорошее. То есть они реально очень-очень напуганы. Поэтому чтобы случился заговор, я думаю, необходимо исполнение главного условия: Владимир Путин должен полностью лишиться легитимности в глазах и элиты, и народа", – сказал он.
По мнению Яковины, такую легитимность Путин может потерять в случае полного освобождения части Херсонской области, расположенной на правом берегу Днепра.
"Потеря Херсона может стать ударом катастрофической силы по легитимности Владимира Путина. Дело в том, что Владимир Путин сам избрал себе тип легитимности военного лидера. То есть он черпает легитимность свою в военных победах. И покуда есть военные победы, пока шло наступление, все его поддерживали. А когда военные победы отсутствуют, то и легитимность из него выходит. Легитимность – это топливо, на котором работает любой политический режим. Без легитимности этот режим останавливается, ржавеет и распадается. Соответственно, если лишить этого топлива Путина, то его режим остановится, моментально заржавеет и распадется. Либо придут люди. Которые его ускоренными темпами заржавеют. То есть я думаю, именно лишение легитимности Владимира Путина и есть эта игла Кощея, этот ключик к ликвидации его абсолютно уродливого режима", – сказал он.
Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.
По информации британской разведки, оккупанты могут ожидать распространения боевых действий на юге на Херсон.