Яковина: Думаю, до нового года все закончится. Но не знаю как, потому что не могу полностью исключить вариант с глобальной ядерной войной

Гордон спросил у Яковины, согласен ли тот, что "в воздухе пахнет концом войны, причем победным для Украины".
"Я с вами соглашусь: я думаю, что до нового года все закончится. Я не знаю, как закончится. Потому что, к сожалению, я не могу сейчас полностью исключить вариант с глобальной ядерной войной. Мне кажется, это тоже вполне вероятный сценарий сейчас. Он, конечно, ужасный, кошмарный, катастрофический", – ответил он.
Обозреватель НВ подчеркнул, что такого развития событий никто не хочет.
"К сожалению, я не могу гарантировать, что прямо Украина победит – и все. Я знаю точно, что Россия не победит. Вот это я могу гарантировать. России не дадут победить в этой войне. Но как она закончится, я не знаю", – подчеркнул Яковина.
Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
12 октября представитель НАТО заявил, что если Россия нанесет ядерный удар, то это изменит ход войны и почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины и, возможно, НАТО.