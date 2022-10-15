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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яковина: Думаю, до нового года все закончится. Но не знаю как, потому что не могу полностью исключить вариант с глобальной ядерной войной

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Яковина: Я знаю точно, что Россия не победит
Яковина: Я знаю точно, что Россия не победит
Фото: Yakovina Ivan / Facebook

Война России против Украины может закончиться до нового, 2023 года. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина.

Гордон спросил у Яковины, согласен ли тот, что "в воздухе пахнет концом войны, причем победным для Украины".

"Я с вами соглашусь: я думаю, что до нового года все закончится. Я не знаю, как закончится. Потому что, к сожалению, я не могу сейчас полностью исключить вариант с глобальной ядерной войной. Мне кажется, это тоже вполне вероятный сценарий сейчас. Он, конечно, ужасный, кошмарный, катастрофический", – ответил он.

Обозреватель НВ подчеркнул, что такого развития событий никто не хочет.

"К сожалению, я не могу гарантировать, что прямо Украина победит – и все. Я знаю точно, что Россия не победит. Вот это я могу гарантировать. России не дадут победить в этой войне. Но как она закончится, я не знаю", – подчеркнул Яковина.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

12 октября представитель НАТО заявил, что если Россия нанесет ядерный удар, то это изменит ход войны и почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины и, возможно, НАТО.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: оружие, ядерное оружие, война, военные, вторжение, война России против Украины, Иван Яковина
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