Яковина: Думаю, до нового года все закончится. Но не знаю как, потому что не могу полностью исключить вариант с глобальной ядерной войной

Гордон спросил у Яковины, согласен ли тот, что "в воздухе пахнет концом войны, причем победным для Украины".

"Я с вами соглашусь: я думаю, что до нового года все закончится. Я не знаю, как закончится. Потому что, к сожалению, я не могу сейчас полностью исключить вариант с глобальной ядерной войной. Мне кажется, это тоже вполне вероятный сценарий сейчас. Он, конечно, ужасный, кошмарный, катастрофический", – ответил он.

Обозреватель НВ подчеркнул, что такого развития событий никто не хочет.

"К сожалению, я не могу гарантировать, что прямо Украина победит – и все. Я знаю точно, что Россия не победит. Вот это я могу гарантировать. России не дадут победить в этой войне. Но как она закончится, я не знаю", – подчеркнул Яковина.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

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