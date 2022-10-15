Яковина: Если белорусы и россияне сунутся на Волынь, там даже мертвые встанут из могил и будут отбиваться. Это будет последнее, что сделает белорусский диктатор

Речь об этом зашла после вопроса, "войдут ли белорусы и россияне в Украину со стороны Киева, пойдут ли они снова на Киев, пойдут ли они на Волынь, на Ровно".

"На Волынь, на Ровно – я уверен, что не пойдут. Потому что, как один мой товарищ сказал, если они сунутся на Волынь, там даже мертвые встанут из могил и будут отбиваться. Это будет последнее, что сделает белорусский диктатор. Это самая плохая идея, которая только может прийти ему в голову: это сунуться на Волынь. Я в этом не сомневаюсь. Там их просто порешат. Голыми руками передушат, если понадобится", – объяснил Яковина.

Он считает, что Лукашенко "никуда не пойдет".

"Я подозреваю – я не могу, естественно, на 100% говорить, но мне кажется, они хотят сейчас создать ситуацию напряженности вокруг и, опять же, запугать людей, чтобы людям было страшно, чтобы люди начали уезжать опять и всякое такое. Вот в этом главная цель, но я думаю, это не получится", – заявил Яковина.

Обозреватель НВ подчеркнул, что "белорусскую армию никто не боится".

"При всем уважении к белорусам – обычным людям, но армия белорусская – это не самый страшный противник на свете. Поэтому я не думаю, что украинцы испугаются белорусской армии. Ну а если Лукашенко окончательно спятил и все-таки сунется со своими войсками на территорию Украины, там оборона подготовлена и долго они не протянут. Они будут перебиты моментально", – сказал Яковина.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

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