ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яковина: Если белорусы и россияне сунутся на Волынь, там даже мертвые встанут из могил и будут отбиваться. Это будет последнее, что сделает белорусский диктатор

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Белорусские военные в Украине будут "перебиты моментально", считает Яковина
Белорусские военные в Украине будут "перебиты моментально", считает Яковина
Фото: ЕРА

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина выразил мнение, что находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко не заинтересован в совместном с Россией вооруженном нападении на Украину.

Речь об этом зашла после вопроса, "войдут ли белорусы и россияне в Украину со стороны Киева, пойдут ли они снова на Киев, пойдут ли они на Волынь, на Ровно".

"На Волынь, на Ровно – я уверен, что не пойдут. Потому что, как один мой товарищ сказал, если они сунутся на Волынь, там даже мертвые встанут из могил и будут отбиваться. Это будет последнее, что сделает белорусский диктатор. Это самая плохая идея, которая только может прийти ему в голову: это сунуться на Волынь. Я в этом не сомневаюсь. Там их просто порешат. Голыми руками передушат, если понадобится", – объяснил Яковина.

Он считает, что Лукашенко "никуда не пойдет".

"Я подозреваю – я не могу, естественно, на 100% говорить, но мне кажется, они хотят сейчас создать ситуацию напряженности вокруг и, опять же, запугать людей, чтобы людям было страшно, чтобы люди начали уезжать опять и всякое такое. Вот в этом главная цель, но я думаю, это не получится", – заявил Яковина.

Обозреватель НВ подчеркнул, что "белорусскую армию никто не боится".

"При всем уважении к белорусам – обычным людям, но армия белорусская – это не самый страшный противник на свете. Поэтому я не думаю, что украинцы испугаются белорусской армии. Ну а если Лукашенко окончательно спятил и все-таки сунется со своими войсками на территорию Украины, там оборона подготовлена и долго они не протянут. Они будут перебиты моментально", – сказал Яковина.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.

7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь – вероятно, для атак западных регионов Украины – иранские дроны-камикадзе.

8 октября вечером посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в МИД Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту о том, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Информация о "намерениях нанести удар" не соответствует действительности, заявили в МИД Украины. В министерстве не исключают, что это вручение ноты может быть "частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины".

10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. 11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил.

На территории Беларуси находятся российские военнослужащие в количестве до 1 тыс. человек. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телемарафона 13 октября. Также там находятся шесть российских самолетов ударного типа, четыре пусковые установки комплексов "Искандер" и 12 зенитно-ракетных комплексов С-400.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, армия, война, вторжение, война России против Украины, военнослужащий, войска, Иван Яковина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Продюсер "Голосу країни" Завадюк пригласил парамедика Пташку принять участие в шоу. Она ответила
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"И пусть кто-нибудь скажет, что культура не воюет!" Жадан ко Дню защитников и защитниц Украины получил медаль за оборону Харькова. Фото
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Отаман Залужний – Україні богом даний, пеклом Раші суджений". Jerry Heil показала фрагмент песни, посвященной украинским защитникам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
"Вам завдяки країна вільна і жива". David Axelrod посвятил песню украинским защитникам и защитницам. Видео
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (302898)
2
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (97549)
3
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео (71054)
4
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон (51297)
5
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил (41926)
6
"Какие хорошенькие", "Это любовь". Тина Кароль обнародовала в сети приватное фото (38235)
7
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе (37415)
8
"Знаю п...доров, которые являются натуралами". Жена вице-премьер-министра Украины поддержала инициативу Melovin легализовать однополые браки (32269)
 
 
 
 