Яковина: Если белорусы и россияне сунутся на Волынь, там даже мертвые встанут из могил и будут отбиваться. Это будет последнее, что сделает белорусский диктатор

Речь об этом зашла после вопроса, "войдут ли белорусы и россияне в Украину со стороны Киева, пойдут ли они снова на Киев, пойдут ли они на Волынь, на Ровно".
"На Волынь, на Ровно – я уверен, что не пойдут. Потому что, как один мой товарищ сказал, если они сунутся на Волынь, там даже мертвые встанут из могил и будут отбиваться. Это будет последнее, что сделает белорусский диктатор. Это самая плохая идея, которая только может прийти ему в голову: это сунуться на Волынь. Я в этом не сомневаюсь. Там их просто порешат. Голыми руками передушат, если понадобится", – объяснил Яковина.
Он считает, что Лукашенко "никуда не пойдет".
"Я подозреваю – я не могу, естественно, на 100% говорить, но мне кажется, они хотят сейчас создать ситуацию напряженности вокруг и, опять же, запугать людей, чтобы людям было страшно, чтобы люди начали уезжать опять и всякое такое. Вот в этом главная цель, но я думаю, это не получится", – заявил Яковина.
Обозреватель НВ подчеркнул, что "белорусскую армию никто не боится".
"При всем уважении к белорусам – обычным людям, но армия белорусская – это не самый страшный противник на свете. Поэтому я не думаю, что украинцы испугаются белорусской армии. Ну а если Лукашенко окончательно спятил и все-таки сунется со своими войсками на территорию Украины, там оборона подготовлена и долго они не протянут. Они будут перебиты моментально", – сказал Яковина.
Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.
7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь – вероятно, для атак западных регионов Украины – иранские дроны-камикадзе.
8 октября вечером посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в МИД Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту о том, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Информация о "намерениях нанести удар" не соответствует действительности, заявили в МИД Украины. В министерстве не исключают, что это вручение ноты может быть "частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины".
10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. 11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил.
На территории Беларуси находятся российские военнослужащие в количестве до 1 тыс. человек. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телемарафона 13 октября. Также там находятся шесть российских самолетов ударного типа, четыре пусковые установки комплексов "Искандер" и 12 зенитно-ракетных комплексов С-400.