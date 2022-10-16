Белковский: Главная задача Путина – чтобы США все-таки признали его равной стороной в переговорах и перестали посылать в баню. В этом смысле "Карибский кризис" ему необходим как воздух

Белковский отметил, что в ракетных обстрелах Россией Украины может быть "пауза".

"Потому что расстрелять все козыри сразу Путин не может. Он все-таки хочет договориться о чем-то с Соединенными Штатами до конца года. Это его задача. Я сомневаюсь, что ему это удастся сделать. Он тоже в этом сомневается, но хочет, безусловно. Его главная задача – чтобы США все-таки признали его равной стороной в переговорах и перестали посылать его в баню. В этом смысле "Карибский кризис" ему необходим как воздух, потому что сам факт наличия "Карибского кризиса" или сюжета, развивающегося по такому сценарию, говорит о том, что Путин как бы равен США и с ним договариваются", – сказал политолог.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

Карибский кризис 1962 года возник после того, как США разместили ядерное оружие в Турции и Италии, а Советский Союз тайно отправил вооруженные силы, технику и вооружения, включая ракеты с ядерными боеголовками, морем на Кубу. Это привело к существенному ухудшению отношений между США и СССР. 27 октября 1962 года противостояние дошло до такой степени, что обе стороны готовились применить ядерное оружие. Разрешить ситуацию удалось благодаря неофициальным контактам и согласию обеих сторон пойти на взаимные уступки. США согласились снять блокаду Кубы и убрать ракеты из Турции, а СССР эвакуировал с Кубы ракеты средней дальности.

21 сентября 2022 года Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября сообщил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерного удара по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.

13 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что применение Россией ядерного оружия против Украины повлечет за собой ответ, который уничтожит российскую армию. При этом он сказал, что ответ будет не ядерным, но "мощным".