Папа Франциск назвал владение ядерным оружием "аморальным" и призвал отказаться от него

Франциск заявил, что война в Украине поставила сознание миллионов людей "перед суровой реальностью гуманитарной трагедии, которая уже некоторое время существует" и "показала нам зло ужасов войны".

Он также призвал отказаться от производства и торговли оружием. По словам папы, существование ядерного и атомного оружия "угрожает выживанию человеческой жизни на Земле".

Как следует из цитаты, приведенной Rai News, Франциск считает владение ядерным и атомным оружием "аморальным". Он заявил, что на сегодня "неприемлемо и немыслимо", чтобы ресурсы продолжали растрачиваться на производство этого вида оружия, в то время как "надвигается серьезный кризис, который имеет последствия для здоровья, продовольствия и климата и на который никогда не будет достаточно никаких инвестиций".