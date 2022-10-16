Папа Франциск назвал владение ядерным оружием "аморальным" и призвал отказаться от него

Франциск заявил, что война в Украине поставила сознание миллионов людей "перед суровой реальностью гуманитарной трагедии, которая уже некоторое время существует" и "показала нам зло ужасов войны".
Он также призвал отказаться от производства и торговли оружием. По словам папы, существование ядерного и атомного оружия "угрожает выживанию человеческой жизни на Земле".
Как следует из цитаты, приведенной Rai News, Франциск считает владение ядерным и атомным оружием "аморальным". Он заявил, что на сегодня "неприемлемо и немыслимо", чтобы ресурсы продолжали растрачиваться на производство этого вида оружия, в то время как "надвигается серьезный кризис, который имеет последствия для здоровья, продовольствия и климата и на который никогда не будет достаточно никаких инвестиций".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
12 октября представитель НАТО заявил, что если Россия нанесет ядерный удар, то это изменит ход войны и почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины и, возможно, НАТО.