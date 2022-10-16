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Белковский: Медведев должен нравиться патрону. Он говорит вещи, которые патрон сам хотел бы сказать, но в силу своего статуса и положения не может

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Белковский назвал Медведева (на фото) в числе возможных преемников Путина
Белковский назвал Медведева (на фото) в числе возможных преемников Путина
Фото: ЕРА

Экс-президент России, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявляет то, что хотел бы сказать президент России Владимир Путин. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский политолог Станислав Белковский.

"Он должен нравиться патрону. А "нравиться патрону" – это значит говорить вещи, которые патрон сам хотел бы сказать, но в силу своего статуса и положения не может. А что ему еще делать? Полномочий у него нет. Должность у него опереточная. Но он бывший президент. И он должен бить себя в грудь и напоминать всем, что "я крутой, ребята. Что вы? Я президентом был", – объяснил политолог.

По его словам, Медведев входит в число вероятных преемников Путина на должности главы Кремля.

"Естественно, претендентов много. Это и легендарный Дмитрий Медведев", – отметил Белковский.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Президентом России Медведев был в период с 2008-го по 2012 год, после чего возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность замглавы СБ РФ.

Медведев неоднократно писал в соцсетях антиукраинские посты, их количество увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля.

Медведев объявлен в розыск Службой безопасности Украины как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном лицом, являющимся представителем власти.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Станислав Белковский, президент, преемник
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