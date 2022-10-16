Белковский: Медведев должен нравиться патрону. Он говорит вещи, которые патрон сам хотел бы сказать, но в силу своего статуса и положения не может

"Он должен нравиться патрону. А "нравиться патрону" – это значит говорить вещи, которые патрон сам хотел бы сказать, но в силу своего статуса и положения не может. А что ему еще делать? Полномочий у него нет. Должность у него опереточная. Но он бывший президент. И он должен бить себя в грудь и напоминать всем, что "я крутой, ребята. Что вы? Я президентом был", – объяснил политолог.
По его словам, Медведев входит в число вероятных преемников Путина на должности главы Кремля.
"Естественно, претендентов много. Это и легендарный Дмитрий Медведев", – отметил Белковский.
Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью
Президентом России Медведев был в период с 2008-го по 2012 год, после чего возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность замглавы СБ РФ.
Медведев неоднократно писал в соцсетях антиукраинские посты, их количество увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля.
Медведев объявлен в розыск Службой безопасности Украины как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном лицом, являющимся представителем власти.