Белковский: Медведев должен нравиться патрону. Он говорит вещи, которые патрон сам хотел бы сказать, но в силу своего статуса и положения не может

"Он должен нравиться патрону. А "нравиться патрону" – это значит говорить вещи, которые патрон сам хотел бы сказать, но в силу своего статуса и положения не может. А что ему еще делать? Полномочий у него нет. Должность у него опереточная. Но он бывший президент. И он должен бить себя в грудь и напоминать всем, что "я крутой, ребята. Что вы? Я президентом был", – объяснил политолог.

По его словам, Медведев входит в число вероятных преемников Путина на должности главы Кремля.

"Естественно, претендентов много. Это и легендарный Дмитрий Медведев", – отметил Белковский.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube