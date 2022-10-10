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Медведев объявлен в розыск за посягательство на территориальную целостность Украины, ему грозит 10 лет тюрьмы

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Датой исчезновения Медведева указано 1 марта
Датой исчезновения Медведева указано 1 марта
Фото: EPA

В базе Министерства внутренних дел Украины появилась карточка бывшего президента России, заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. На это 10 октября обратило внимание НВ.

Медведева объявила в розыск Служба безопасности Украины как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования.

Датой исчезновения экс-президента России указано 1 марта 2022 года.

Статья Уголовного кодекса Украины, по которой открыто производство в отношении Медведева, – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, являющимся представителем власти, либо повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо соединенные с разжиганием национальной или религиозной розни.

Предусмотренное законом наказание за такое правонарушение – лишение свободы на срок до 10 лет.

Для Медведева предусмотрено содержание под стражей.

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua
Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Контекст:

Медведев неоднократно писал в соцсетях антиукраинские посты, их количество увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля.

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ, которую он занимает до сих пор.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, СБУ, розыск, расследование, власть, уголовное производство, Служба безопасности Украины, исчезновение
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