Медведев объявлен в розыск за посягательство на территориальную целостность Украины, ему грозит 10 лет тюрьмы

Медведева объявила в розыск Служба безопасности Украины как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования.

Датой исчезновения экс-президента России указано 1 марта 2022 года.

Статья Уголовного кодекса Украины, по которой открыто производство в отношении Медведева, – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, являющимся представителем власти, либо повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо соединенные с разжиганием национальной или религиозной розни.

Предусмотренное законом наказание за такое правонарушение – лишение свободы на срок до 10 лет.

Для Медведева предусмотрено содержание под стражей.

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua