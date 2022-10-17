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Россиянку посадили под домашний арест из-за записки на могиле родителей Путина: "Заберите его к себе. Вы вырастили урода и убийцу"

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Россиянку посадили под домашний арест из-за записки на могиле родителей Путина: "Заберите его к себе. Вы вырастили урода и убийцу" / ГОРДОН

Фото: zona.media

Жительницу Санкт-Петербурга (РФ) Ирину Цыбаневу российские силовики задержали за записку, оставленную на могиле родителей президента РФ Владимира Путина. 12 октября суд отправил ее под домашний арест, женщине грозит срок до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщают российские издания "Медиазона" и "Новая газета Европа".

В сентябре активисты уже оставляли записку с политическим и антивоенным подтекстом на могиле родителей Путина на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. После этого российские силовики взяли кладбище под усиленную охрану. Однако, несмотря на охрану и дежуривших полицейских, Цыбаневой 6 октября удалось оказаться у могилы Путиных.

По словам сына женщины, охрана отвлеклась "и она как-то оставила записку", но попала на записи камер наблюдения. Кроме того, листок с обращением к покойным родителям Путина в тот же день обнаружил кладбищенский охранник и сразу сообщил полицейским об инциденте.

10 октября силовики пришли к Цыбаневой домой и задержали ее.

Женщину поместили в изолятор временного содержания и завели на нее уголовное дело по статье о надругательстве над местом захоронения умершего по мотивам политической или идеологической вражды. Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до пяти лет.

Сын Цыбаневой отметил, что она особо не интересовалась политикой, но тем не менее читала новости, была в курсе происходящего, хотя тема о действиях российских военных в Украине в разговорах с близкими практически не поднималась.

О содержании записки стало известно во время заседания суда, на котором женщине избирали меру пресечения.

"Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу", – было написано в "послании" Цыбаневой.

В ходе первого допроса, пишет издание "Бумага", Цыбанева сказала, что решилась написать записку после просмотра выпуска новостей о военных действиях.

"Я поняла, что все печально, ужасно, много смертей. Поэтому решила написать", – заявила она.

Несмотря на признание, обвинение заявило, что задержанная не сотрудничает со следствием, назвало преступление "дерзким" и просило взять ее под стражу.

"Общественная опасность [преступления] заключается в оскорблении памяти об умерших, усопших, чувств живых к умершим", – обосновала необходимость СИЗО для Цыбаневой прокурор.

Суд решил иначе и назначил автору записки 28 суток ареста.

Первый случай "обращения" к родителям Путина был зафиксирован 27 сентября, о нем сообщал Telegram-канал "Феминистское антивоенное сопротивление". Рядом с надгробной плитой с именами Марии и Владимира Путиных активисты тогда оставили плакат, оформленный в виде страницы из школьного дневника.

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!" – такой текст вместе с флагом РФ появился на могиле родителей президента страны-агрессора.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ по данным Генштаба ВСУ на 16 октября уничтожили около 65 тыс. российских оккупантов.

Теги: Россия, Владимир Путин, протесты, арест, кладбище, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, задержание, акция, домашний арест, российские оккупанты, россияне
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