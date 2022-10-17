Россиянку посадили под домашний арест из-за записки на могиле родителей Путина: "Заберите его к себе. Вы вырастили урода и убийцу"

В сентябре активисты уже оставляли записку с политическим и антивоенным подтекстом на могиле родителей Путина на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. После этого российские силовики взяли кладбище под усиленную охрану. Однако, несмотря на охрану и дежуривших полицейских, Цыбаневой 6 октября удалось оказаться у могилы Путиных.

По словам сына женщины, охрана отвлеклась "и она как-то оставила записку", но попала на записи камер наблюдения. Кроме того, листок с обращением к покойным родителям Путина в тот же день обнаружил кладбищенский охранник и сразу сообщил полицейским об инциденте.

10 октября силовики пришли к Цыбаневой домой и задержали ее.

Женщину поместили в изолятор временного содержания и завели на нее уголовное дело по статье о надругательстве над местом захоронения умершего по мотивам политической или идеологической вражды. Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до пяти лет.

Сын Цыбаневой отметил, что она особо не интересовалась политикой, но тем не менее читала новости, была в курсе происходящего, хотя тема о действиях российских военных в Украине в разговорах с близкими практически не поднималась.

О содержании записки стало известно во время заседания суда, на котором женщине избирали меру пресечения.

"Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу", – было написано в "послании" Цыбаневой.

В ходе первого допроса, пишет издание "Бумага", Цыбанева сказала, что решилась написать записку после просмотра выпуска новостей о военных действиях.

"Я поняла, что все печально, ужасно, много смертей. Поэтому решила написать", – заявила она.

Несмотря на признание, обвинение заявило, что задержанная не сотрудничает со следствием, назвало преступление "дерзким" и просило взять ее под стражу.

"Общественная опасность [преступления] заключается в оскорблении памяти об умерших, усопших, чувств живых к умершим", – обосновала необходимость СИЗО для Цыбаневой прокурор.

Суд решил иначе и назначил автору записки 28 суток ареста.

Первый случай "обращения" к родителям Путина был зафиксирован 27 сентября, о нем сообщал Telegram-канал "Феминистское антивоенное сопротивление". Рядом с надгробной плитой с именами Марии и Владимира Путиных активисты тогда оставили плакат, оформленный в виде страницы из школьного дневника.

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!" – такой текст вместе с флагом РФ появился на могиле родителей президента страны-агрессора.