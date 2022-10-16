Путин получил по морде. Кабаева и гарем Путина бежали на Запад. РФ капитулирует. Интервью Бацман с Пионтковским. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Пионтковский говорил о:

самоубийственных шагах президента РФ Владимира Путина;

мобилизационных облавах на бомжей в Москве;

том, с чем "недобитые мобики" вернутся с проигранной войны;

том, когда полетят головы российских генералов;

фигуре генерала Армагеддона – командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина;

Суровикина; освобождении Херсона и том, что будет после этого;

том, как председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди публично опустили Путина в Самарканде;

Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди публично опустили Путина в Самарканде; коалиции против Путина, которую формирует бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин;

тектонических изменениях в отношениях Запада к Путину и России;

том, как Путин "получил по морде за ядерный шантаж";

роли президента Турции Реджепа Эрдогана в спасении Путина;

наследниках и гареме Путина.

Пионтковский родился в 1940 году в Москве. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук. Пионтковский – ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН. Автор более 100 научных статей и нескольких монографий.