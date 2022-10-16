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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Путин получил по морде. Кабаева и гарем Путина бежали на Запад. РФ капитулирует. Интервью Бацман с Пионтковским. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с российским политологом, публицистом Андреем Пионтковским.

Во время интервью Пионтковский говорил о:

  • самоубийственных шагах президента РФ Владимира Путина;
  • мобилизационных облавах на бомжей в Москве;
  • том, с чем "недобитые мобики" вернутся с проигранной войны;
  • том, когда полетят головы российских генералов;
  • фигуре генерала Армагеддона – командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина;
  • освобождении Херсона и том, что будет после этого;
  • том, как председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди публично опустили Путина в Самарканде;
  • коалиции против Путина, которую формирует бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин;
  • тектонических изменениях в отношениях Запада к Путину и России;
  • том, как Путин "получил по морде за ядерный шантаж";
  • роли президента Турции Реджепа Эрдогана в спасении Путина;
  • наследниках и гареме Путина.

Пионтковский родился в 1940 году в Москве. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук. Пионтковский – ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН. Автор более 100 научных статей и нескольких монографий.

С конца 1990-х годов занимается политической журналистикой, сотрудничает со многими российскими СМИ, выступает как комментатор в телеэфирах.

Пионтковский – член Американского математического общества и член международного ПЕН-клуба.

Последовательно выступает с критикой Путина, ему приписывают авторство термина "путинизм".

В 2016 году Генпрокуратура РФ обнаружила признаки якобы экстремизма в статье Пионтковского, в которой он рассуждал о будущем Чечни в составе РФ, после чего публицист уехал из России.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Херсон, ядерное оружие, война, Москва, Си Цзиньпин, мобилизация, Игорь Гиркин, Андрей Пионтковский, КНР, Алеся Бацман, трансляция, война России против Украины, интервью, Сергей Суровикин, Нарендра Моди, войска
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