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Белковский: Путин должен был обрушить американоцентричный мир, но обрушит он его себе на голову. Американоцентричный мир устоит, рухнет Россия

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Путин (на фото) всегда выигрывал от крушения систем, которым служил, считает Белковский
Путин (на фото) всегда выигрывал от крушения систем, которым служил, считает Белковский
Фото: ЕРА

Владимир Путин пришел к власти в России в то время, когда его карьера должна бы уже закончиться. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский политолог Станислав Белковский.

"В 1996 году происходит крушение администрации [на тот момент мэра Ленинграда, нынешнего Санкт-Петербурга] Анатолия Собчака. И, казалось бы, карьера Путина [который работал с Собчаком]. Но нет. Владимир Владимирович становится директором ФСБ, а потом – президентом Российской Федерации", – сказал политолог.

По его словам, "никто не мог себе представить", что у власти Путин будет 22,5 года с вычетом четырех лет президентства Дмитрия Медведева, "но в данном случае это не важно".

"И вот он должен был обрушить американоцентричный мир, в рамках которого он и пришел к власти и стал одним из самых влиятельных людей мира. Во всяком случае человеком, способным наводить ужас на весь этот мир. Он идет путем обрушения американоцентричного мира, но обрушит он его себе на голову. Американоцентричный мир устоит. Рухнет Россия, им возглавляемая", – считает Белковский.

Он отметил, что "в этом смысле сакраментальная фраза спикера российской Госдумы Вячеслава Володина: "Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России" – абсолютно верна, как мы теперь понимаем".

"Да, если с Путиным что-то случится и он уйдет, то жизнь в РФ не будет прежней и государства РФ в нынешнем понимании уже не будет. Кто-то относится к этому со знаком минус, кто-то – со знаком плюс. Это уже другое", – подчеркнул Белковский.

По его мнению, "когда человек наделен такой огромной властью и возможностью влиять на судьбу всего мира, то цена психических проблем человека всегда выше, и в случае Путина главная проблема состоит в том, что на уровне психологии бессознательного он всегда выигрывал от крушения тех систем, которым служил".

"Своим первым карьерным рывком он был обязан крушению Советского Союза. Хотя на словах и, возможно, даже на деле он был адептом советской империи и пытался в меру скромных сил ее защищать как майор и подполковник в дрезденском доме советской культуры", – объяснил Белковский.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Станислав Белковский, президент, власть, перспективы
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