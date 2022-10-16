Белковский: Путин должен был обрушить американоцентричный мир, но обрушит он его себе на голову. Американоцентричный мир устоит, рухнет Россия

"В 1996 году происходит крушение администрации [на тот момент мэра Ленинграда, нынешнего Санкт-Петербурга] Анатолия Собчака. И, казалось бы, карьера Путина [который работал с Собчаком]. Но нет. Владимир Владимирович становится директором ФСБ, а потом – президентом Российской Федерации", – сказал политолог.

По его словам, "никто не мог себе представить", что у власти Путин будет 22,5 года с вычетом четырех лет президентства Дмитрия Медведева, "но в данном случае это не важно".

"И вот он должен был обрушить американоцентричный мир, в рамках которого он и пришел к власти и стал одним из самых влиятельных людей мира. Во всяком случае человеком, способным наводить ужас на весь этот мир. Он идет путем обрушения американоцентричного мира, но обрушит он его себе на голову. Американоцентричный мир устоит. Рухнет Россия, им возглавляемая", – считает Белковский.

Он отметил, что "в этом смысле сакраментальная фраза спикера российской Госдумы Вячеслава Володина: "Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России" – абсолютно верна, как мы теперь понимаем".

"Да, если с Путиным что-то случится и он уйдет, то жизнь в РФ не будет прежней и государства РФ в нынешнем понимании уже не будет. Кто-то относится к этому со знаком минус, кто-то – со знаком плюс. Это уже другое", – подчеркнул Белковский.

По его мнению, "когда человек наделен такой огромной властью и возможностью влиять на судьбу всего мира, то цена психических проблем человека всегда выше, и в случае Путина главная проблема состоит в том, что на уровне психологии бессознательного он всегда выигрывал от крушения тех систем, которым служил".

"Своим первым карьерным рывком он был обязан крушению Советского Союза. Хотя на словах и, возможно, даже на деле он был адептом советской империи и пытался в меру скромных сил ее защищать как майор и подполковник в дрезденском доме советской культуры", – объяснил Белковский.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube