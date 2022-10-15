Путин ожидает, что войска РФ будут вгрызаться в Херсон зубами, но они заняты: делят и вывозят награбленное – Подоляк

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter 15 октября.

"[Президент РФ Владимир] Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог "сохранить лицо". Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании побега. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места", – написал он.

Путін очікує, що російські військові вгризатимуться в Херсон зубами, щоб вождь міг «зберегти обличчя». Але вони зайняті: ділять і вивозять награбоване в очікуванні втечі. Так буває: коли мародерство стає частиною системи, для дисципліни та бойового духу не залишається місця.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

По информации британской разведки, оккупанты могут ожидать распространения боевых действий на юге на Херсон.