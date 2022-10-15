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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин ожидает, что войска РФ будут вгрызаться в Херсон зубами, но они заняты: делят и вывозят награбленное – Подоляк

Подоляк: Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места
Подоляк: Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места
Фото: Офіс Президента / Telegram

Российские войска во временно оккупированном Херсоне делят и вывозят награбленное имущество.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter 15 октября. 

"[Президент РФ Владимир] Путин ожидает, что российские военные будут вгрызаться в Херсон зубами, чтобы вождь мог "сохранить лицо". Но они заняты: делят и вывозят награбленное в ожидании побега. Так бывает: когда мародерство становится частью системы, для дисциплины и боевого духа не остается места", – написал он. 

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

По информации британской разведки, оккупанты могут ожидать распространения боевых действий на юге на Херсон. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Херсон, война России против Украины, Михаил Подоляк
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