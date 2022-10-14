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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне за отказ сотрудничать оккупанты убили дирижера областной филармонии – Офис генпрокурора Украины

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Дирижер перестал выходить на связь в сентябре, пишут в соцсетях
Дирижер перестал выходить на связь в сентябре, пишут в соцсетях
Фото: pixabay.com (архив)

Украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства российскими оккупантами в захваченном ими Херсоне дирижера областной филармонии. Об этом 14 октября проинформировал в Fаcebook Офис генпрокурора Украины.

"По данным следствия, представители страны-агрессора расстреляли в собственном доме в городе Херсоне дирижера оркестра областной филармонии из-за того, что он отказался с ними сотрудничать. До этого они угрозами пытались склонить мужчину к сотрудничеству", – говорится в сообщении.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

"Правоохранители принимают меры, направленные на быстрое, полное и беспристрастное расследование обстоятельств уголовного правонарушения", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0kh9FUpwSLxx7MudCtofQygZc7ssBbMc6gEypqBhR6V4ZjkqT7mg8ChrPSoPNb8tBl

Ведомство не озвучило фамилию погибшего, однако 13 октября в соцсетях писали о расстреле оккупантами в Херсоне дирижера Юрия Керпатенко, который "перестал выходить на связь еще в сентябре".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

13 октября министерство обороны Великобритании отметило, что россияне отдали приказ об эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, по данным разведки, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, убийство, война, угрозы, вторжение, соцсети, война России против Украины, уголовное производство, Офис генпрокурора, сотрудничество, дирижер, российские оккупанты
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