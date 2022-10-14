В Херсоне за отказ сотрудничать оккупанты убили дирижера областной филармонии – Офис генпрокурора Украины

Дирижер перестал выходить на связь в сентябре, пишут в соцсетях Фото: pixabay.com (архив)

"По данным следствия, представители страны-агрессора расстреляли в собственном доме в городе Херсоне дирижера оркестра областной филармонии из-за того, что он отказался с ними сотрудничать. До этого они угрозами пытались склонить мужчину к сотрудничеству", – говорится в сообщении.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

"Правоохранители принимают меры, направленные на быстрое, полное и беспристрастное расследование обстоятельств уголовного правонарушения", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Ведомство не озвучило фамилию погибшего, однако 13 октября в соцсетях писали о расстреле оккупантами в Херсоне дирижера Юрия Керпатенко, который "перестал выходить на связь еще в сентябре".

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