Оккупанты отключили в Херсоне газ и обвиняют в этом Украину – депутат

"На сегодняшний день Херсон отключен от газоснабжения. Рашисты, отключив газоснабжение, начали обвинять Украину в том, что именно правительство отключило газ. Но это не так. Это они нагнетают", – отметил Хлань.
Депутат отметил, что в настоящее время город Херсон, особенно правобережная его часть, не готов к зиме и отопительному сезону. На левом берегу Днепра ситуация немного лучше, сказал он.
По его словам, правобережная часть региона не подготовлена к зиме и отопительному сезону. На левом берегу, отметил депутат, ситуация не такая критическая.
Кроме того, Хлань заявил, что наибольшее беспокойство вызывают недавно деоккупированные населенные пункты – там разрушена вся инфраструктура, поэтому нет ни газа, ни электроснабжения.
"Здесь задача номер один и правительства, и всех волонтерских организаций – помочь людям, которые остались в этих населенных пунктах, чтобы они смогли пройти этот гуманитарный кризис", – сказал Хлань.
Также депутат рассказал, что власти готовятся эвакуировать жителей деоккупированных населенных пунктов. В частности, созданы гуманитарные хабы, которые будут принимать людей, предоставлять им временное жилье, продукты питания, оказывать помощь в трудоустройстве и так далее.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Херсонской области освободили от оккупантов Архангельское и Миролюбовку.