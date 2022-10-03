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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты отключили в Херсоне газ и обвиняют в этом Украину – депутат

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Сергей Хлань рассказал о ситуации в Херсоне
Сергей Хлань рассказал о ситуации в Херсоне
Фото: Сергей Хлань / Facebook

Оккупанты отключили Херсон от газоснабжения, на деоккупированных территориях области также нет электричества. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ" на своем YouTube-канале.

"На сегодняшний день Херсон отключен от газоснабжения. Рашисты, отключив газоснабжение, начали обвинять Украину в том, что именно правительство отключило газ. Но это не так. Это они нагнетают", – отметил Хлань.

Депутат отметил, что в настоящее время город Херсон, особенно правобережная его часть, не готов к зиме и отопительному сезону. На левом берегу Днепра ситуация немного лучше, сказал он.

По его словам, правобережная часть региона не подготовлена к зиме и отопительному сезону. На левом берегу, отметил депутат, ситуация не такая критическая.

Кроме того, Хлань заявил, что наибольшее беспокойство вызывают недавно деоккупированные населенные пункты – там разрушена вся инфраструктура, поэтому нет ни газа, ни электроснабжения.

"Здесь задача номер один и правительства, и всех волонтерских организаций – помочь людям, которые остались в этих населенных пунктах, чтобы они смогли пройти этот гуманитарный кризис", – сказал Хлань.

Также депутат рассказал, что власти готовятся эвакуировать жителей деоккупированных населенных пунктов. В частности, созданы гуманитарные хабы, которые будут принимать людей, предоставлять им временное жилье, продукты питания, оказывать помощь в трудоустройстве и так далее.

ВИДЕО
Видео: Media Center Ukraine - Ukrinform
Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Херсонской области освободили от оккупантов Архангельское и Миролюбовку.

Теги: газ, Херсонская область, электричество, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Сергей Хлань
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