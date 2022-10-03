Оккупанты отключили в Херсоне газ и обвиняют в этом Украину – депутат

"На сегодняшний день Херсон отключен от газоснабжения. Рашисты, отключив газоснабжение, начали обвинять Украину в том, что именно правительство отключило газ. Но это не так. Это они нагнетают", – отметил Хлань.

Депутат отметил, что в настоящее время город Херсон, особенно правобережная его часть, не готов к зиме и отопительному сезону. На левом берегу Днепра ситуация немного лучше, сказал он.

По его словам, правобережная часть региона не подготовлена к зиме и отопительному сезону. На левом берегу, отметил депутат, ситуация не такая критическая.

Кроме того, Хлань заявил, что наибольшее беспокойство вызывают недавно деоккупированные населенные пункты – там разрушена вся инфраструктура, поэтому нет ни газа, ни электроснабжения.

"Здесь задача номер один и правительства, и всех волонтерских организаций – помочь людям, которые остались в этих населенных пунктах, чтобы они смогли пройти этот гуманитарный кризис", – сказал Хлань.

Также депутат рассказал, что власти готовятся эвакуировать жителей деоккупированных населенных пунктов. В частности, созданы гуманитарные хабы, которые будут принимать людей, предоставлять им временное жилье, продукты питания, оказывать помощь в трудоустройстве и так далее.

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Видео: Media Center Ukraine - Ukrinform