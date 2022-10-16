Яковина: Зеленский бы мог открутить голову Путину просто руками. Только ради этого можно съездить на саммит G20

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".

Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным.

Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите. Он не говорил, поедет лично или примет участие в мероприятиях онлайн. "Я верю, что на этом саммите будут только государства-друзья, государства-партнеры и не будет каких-либо оккупантов. Прошу всех индонезийцев молиться о мире в Украине, о народе Украины и о том, чтобы мудрости мира хватило, чтобы спасти человечество от имеющихся угроз", – отметил тогда президент.

В Кремле заявляли 27 июня, что Путин принял приглашение принять участие в саммите G20, но не уточняли, он отправится в Индонезию или будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи.

В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, но президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично.

7 октября спикер Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент еще не решил окончательно, поедет ли на саммит "Большой двадцатки" в Индонезию.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.