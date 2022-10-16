Яковина: Зеленский бы мог открутить голову Путину просто руками. Только ради этого можно съездить на саммит G20

"Я думаю, знаете, что могло бы случиться? Вот если бы на Бали [на саммит G20] приехал [президент Украины Владимир] Зеленский и Путин... Зеленский же, в общем, в неплохой физической форме. Я думаю, он бы мог открутить голову российскому диктатору просто голыми руками. Вот мне кажется, только ради этого можно съездить. Это, конечно, такой экзотический вариант. Но в принципе... Из всех ныне существующих вариантов это чуть ли не самый реалистичный", – сказал он.
Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Читайте полную версию интервью
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.
Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".
Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным.
Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите. Он не говорил, поедет лично или примет участие в мероприятиях онлайн. "Я верю, что на этом саммите будут только государства-друзья, государства-партнеры и не будет каких-либо оккупантов. Прошу всех индонезийцев молиться о мире в Украине, о народе Украины и о том, чтобы мудрости мира хватило, чтобы спасти человечество от имеющихся угроз", – отметил тогда президент.
В Кремле заявляли 27 июня, что Путин принял приглашение принять участие в саммите G20, но не уточняли, он отправится в Индонезию или будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи.
В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, но президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично.
7 октября спикер Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент еще не решил окончательно, поедет ли на саммит "Большой двадцатки" в Индонезию.
Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.