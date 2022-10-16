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Яковина: Зеленский бы мог открутить голову Путину просто руками. Только ради этого можно съездить на саммит G20

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Зеленский пока не принял окончательного решения об участии в саммите G20
Зеленский пока не принял окончательного решения об участии в саммите G20
Фото: EPA

Желающих ликвидировать президента РФ Владимира Путина много, но осуществить это почти невозможно, считает обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я думаю, знаете, что могло бы случиться? Вот если бы на Бали [на саммит G20] приехал [президент Украины Владимир] Зеленский и Путин... Зеленский же, в общем, в неплохой физической форме. Я думаю, он бы мог открутить голову российскому диктатору просто голыми руками. Вот мне кажется, только ради этого можно съездить. Это, конечно, такой экзотический вариант. Но в принципе... Из всех ныне существующих вариантов это чуть ли не самый реалистичный", – сказал он.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".

Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным.

Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите. Он не говорил, поедет лично или примет участие в мероприятиях онлайн. "Я верю, что на этом саммите будут только государства-друзья, государства-партнеры и не будет каких-либо оккупантов. Прошу всех индонезийцев молиться о мире в Украине, о народе Украины и о том, чтобы мудрости мира хватило, чтобы спасти человечество от имеющихся угроз", – отметил тогда президент.

В Кремле заявляли 27 июня, что Путин принял приглашение принять участие в саммите G20, но не уточняли, он отправится в Индонезию или будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи.

В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, но президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично.

7 октября спикер Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент еще не решил окончательно, поедет ли на саммит "Большой двадцатки" в Индонезию.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Большая двадцатка, Владимир Зеленский, война России против Украины, саммит G20, Иван Яковина
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