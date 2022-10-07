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Зеленский еще не принял окончательное решение о поездке на саммит G20 в Индонезию – Никифоров

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По словам Никифорова, решение Зеленского о визите в Индонезию зависит от разных обстоятельств
По словам Никифорова, решение Зеленского о визите в Индонезию зависит от разных обстоятельств
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил окончательно, поедет ли на саммит "Большой двадцатки" в Индонезию. Об этом его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил в комментарии Общественному.

"Окончательное решение о поездке еще не принято. Есть возможность, что президент туда поедет. Пока речь идет только об этом", – сказал он, отметив, что решение зависит от "разных обстоятельств". 

Газета The National, которая издается в ОАЭ, сегодня в статье о подготовке саммита в Индонезии допустила, что Бали, где будет проходить встреча лидеров G20, может стать платформой, где Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут встретиться впервые после начала полномасштабного вторжения. 

Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис сказал изданию, что оба согласились посетить саммит – и Зеленский, и Путин. Однако позже статью отредактировали – The National пишет, что он уточнил свое заявление, так как письменного подтверждения еще нет. 

По словам дипломата, Индонезия готовится принимать Зеленского и Путина, в частности, решается, в каких отелях их могут поселить. 

Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите. Он не говорил, поедет лично или примет участие в мероприятиях онлайн. "Я верю, что на этом саммите будут только государства-друзья, государства-партнеры и не будет каких-либо оккупантов. Прошу всех индонезийцев молиться о мире в Украине, о народе Украины и о том, чтобы мудрости мира хватило, чтобы спасти человечество от имеющихся угроз", – отметил тогда президент. 

В Кремле заявляли 27 июня, что Путин принял приглашение принять участие в саммите G20, но не уточняли, он отправится в Индонезию или будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи.

В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, но президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".

Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Индонезия, Большая двадцатка, Владимир Зеленский, саммит, Бали, саммит G20, встреча, Сергей Никифоров
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