Зеленский еще не принял окончательное решение о поездке на саммит G20 в Индонезию – Никифоров

"Окончательное решение о поездке еще не принято. Есть возможность, что президент туда поедет. Пока речь идет только об этом", – сказал он, отметив, что решение зависит от "разных обстоятельств".

Газета The National, которая издается в ОАЭ, сегодня в статье о подготовке саммита в Индонезии допустила, что Бали, где будет проходить встреча лидеров G20, может стать платформой, где Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут встретиться впервые после начала полномасштабного вторжения.

Посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис сказал изданию, что оба согласились посетить саммит – и Зеленский, и Путин. Однако позже статью отредактировали – The National пишет, что он уточнил свое заявление, так как письменного подтверждения еще нет.

По словам дипломата, Индонезия готовится принимать Зеленского и Путина, в частности, решается, в каких отелях их могут поселить.

Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите. Он не говорил, поедет лично или примет участие в мероприятиях онлайн. "Я верю, что на этом саммите будут только государства-друзья, государства-партнеры и не будет каких-либо оккупантов. Прошу всех индонезийцев молиться о мире в Украине, о народе Украины и о том, чтобы мудрости мира хватило, чтобы спасти человечество от имеющихся угроз", – отметил тогда президент.

В Кремле заявляли 27 июня, что Путин принял приглашение принять участие в саммите G20, но не уточняли, он отправится в Индонезию или будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи.

В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, но президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично.