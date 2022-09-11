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Нуланд заявила, что не видит заинтересованности Байдена во встрече с Путиным на саммите G20 в Индонезии

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По словам Нуланд, Байдену неинтересно встречаться с Путиным
По словам Нуланд, Байдену неинтересно встречаться с Путиным
Фото: ЕРА

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд не видит, чтобы президента США Джо Байдена интересовала встреча с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Индонезии осенью.

Об этом она заявила в ходе 17-й встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), которую провел Фонд Виктора Пинчука, пишет "Укринформ".

"Пока я не вижу никакого интереса к Путину со стороны нашего президента", – сказала она, отметив, что до саммита на Бали еще пройдет некоторое время.

По словам Нуланд, она слышала, что Путин намерен лично присутствовать на саммите.

"Если он появится, то, я думаю, лидеры G20 должны очень прямо сказать ему о своем видении того, что происходит в Украине, о нарушении Россией всех возможных принципов, заложенных в ряде документов, подписанных еще Советским Союзом. Мы убеждены, что при определенных обстоятельствах будет глубокое единство с требованием выведения российских войск с территории Украины", – добавила она.

В Кремле заявляли, что Путин принял приглашение принять участие в саммите G20, но не уточняли, он отправится в Индонезию или будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи. В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, но президент Индонезии говорит, что Путин сказал ему: приедет лично.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.

На мероприятие приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Он принял приглашение и сказал: "Я верю, что на этом саммите будут только государства-друзья, государства-партнеры и не будет каких-либо оккупантов. Прошу всех индонезийцев молиться о мире в Украине, о народе Украины и о том, чтобы мудрости мира хватило, чтобы спасти человечество от имеющихся угроз". 

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".

Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Индонезия, Джо Байден, Виктория Нуланд, YES, Большая двадцатка, Бали, саммит G20
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