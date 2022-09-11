Нуланд заявила, что не видит заинтересованности Байдена во встрече с Путиным на саммите G20 в Индонезии

Об этом она заявила в ходе 17-й встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), которую провел Фонд Виктора Пинчука, пишет "Укринформ".

"Пока я не вижу никакого интереса к Путину со стороны нашего президента", – сказала она, отметив, что до саммита на Бали еще пройдет некоторое время.

По словам Нуланд, она слышала, что Путин намерен лично присутствовать на саммите.

"Если он появится, то, я думаю, лидеры G20 должны очень прямо сказать ему о своем видении того, что происходит в Украине, о нарушении Россией всех возможных принципов, заложенных в ряде документов, подписанных еще Советским Союзом. Мы убеждены, что при определенных обстоятельствах будет глубокое единство с требованием выведения российских войск с территории Украины", – добавила она.

В Кремле заявляли, что Путин принял приглашение принять участие в саммите G20, но не уточняли, он отправится в Индонезию или будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи. В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, но президент Индонезии говорит, что Путин сказал ему: приедет лично.