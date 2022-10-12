"Он совершил военные преступления". Байден заявил, что не видит смысла во встрече с Путиным на саммите G20

"Посмотрите, он действовал жестоко. Я считаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас", – подчеркнул Байден.

В то же время он отметил, что будет готов к разговору, если Путин захочет поговорить об американской баскетболистке Бриттни Гринер, которую в России приговорили к девяти годам лишения свободы якобы за контрабанду и хранение наркотиков.

6 октября, до массированных ударов российских оккупантов по ряду украинских городов, Байден говорил, что не исключает возможной встречи c Путиным на саммите G20.