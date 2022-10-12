"Он совершил военные преступления". Байден заявил, что не видит смысла во встрече с Путиным на саммите G20

"Посмотрите, он действовал жестоко. Я считаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас", – подчеркнул Байден.
В то же время он отметил, что будет готов к разговору, если Путин захочет поговорить об американской баскетболистке Бриттни Гринер, которую в России приговорили к девяти годам лишения свободы якобы за контрабанду и хранение наркотиков.
6 октября, до массированных ударов российских оккупантов по ряду украинских городов, Байден говорил, что не исключает возможной встречи c Путиным на саммите G20.
Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.
Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы президента Украины Владимира Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".
Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным.