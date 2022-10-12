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"Он совершил военные преступления". Байден заявил, что не видит смысла во встрече с Путиным на саммите G20

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Байден (на фото) обвинил Путина в жестоких действиях в Украине
Байден (на фото) обвинил Путина в жестоких действиях в Украине
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден в опубликованном 11 октября интервью CNN заявил, что у него нет оснований для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдет 15–16 ноября в Индонезии.

"Посмотрите, он действовал жестоко. Я считаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас", – подчеркнул Байден.

В то же время он отметил, что будет готов к разговору, если Путин захочет поговорить об американской баскетболистке Бриттни Гринер, которую в России приговорили к девяти годам лишения свободы якобы за контрабанду и хранение наркотиков.

6 октября, до массированных ударов российских оккупантов по ряду украинских городов, Байден говорил, что не исключает возможной встречи c Путиным на саммите G20.

Контекст:

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы президента Украины Владимира Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".

Для Индонезии, которая в этом году принимает саммит, приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если Путин решит лично присутствовать на саммите, отмечало агентство. В то же время несколько лидеров, среди которых президент США, по данным источников Bloomberg, не намерены сидеть за одним столом с Путиным.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Индонезия, Джо Байден, преступление, война России против Украины, саммит G20
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