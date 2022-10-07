"Еще предстоит рассмотреть". Байден не исключил встречи с Путиным на саммите G20 в Индонезии, чтобы поговорить об Украине

Байден заявлял в конце марта, что в связи с вторжением в Украину РФ следует исключить из G20 Фото: EPA

Об этом Байден сказал журналистам 6 октября перед отправлением на Marine One, его цитирует сайт Белого дома.

СМИ спросили Байдена, встретится ли он с Путиным на саммите G20, чтобы поговорить об Украине.

"Это еще предстоит рассмотреть", – ответил президент США.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила 11 сентября в ходе 17-й встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), что пока "не видит никакого интереса к Путину" со стороны Байдена. В то же время она отметила, что до саммита G20 еще пройдет некоторое время.

"Если он [Путин] появится, то, я думаю, лидеры G20 должны очень прямо сказать ему о своем видении того, что происходит в Украине, о нарушении Россией всех возможных принципов, заложенных в ряде документов, подписанных еще Советским Союзом. Мы убеждены, что при определенных обстоятельствах будет глубокое единство с требованием выведения российских войск с территории Украины", – добавила Нуланд.

В Кремле заявляли, что Путин принял приглашение принять участие в саммите G20, но не уточняли, он отправится в Индонезию или будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи. В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, но президент Индонезии говорил, что Путин сказал ему: приедет лично.