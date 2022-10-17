Белковский: У меня есть сценарий, как Путин может инсценировать собственную смерть и переместиться в другое место – стать военным диктатором в одной стране Карибского бассейна

"У меня есть сценарий, как Владимир Путин может инсценировать собственную смерть и переместиться во власти по горизонтали в какое-нибудь другое место. Я еще в 2017 году написал и опубликовал сценарий "Таинственная смерть". Путин как будто бы умирает, но на самом деле становится военным диктатором в одной стране Карибского бассейна. А сейчас мне кажется, поскольку Владимир Владимирович очень увлечен Африкой... У меня есть проект афро-российской империи, где он может стать императором. Его ролевая модель – это Жан-Бедель Бокасса, император Центральноафриканской Республики в 70-е годы ХХ века, который тоже из полковников стал императором. Правда, потом французы его свергли, но это уже другой вопрос", – сказал Белковский.

Он отметил, что Путин имеет серьезное влияние в нескольких странах Африки.

"И, так сказать, куй железо, не отходя от Бокассы, как сказал бы Остап Ибрагимович Бендер-бей. И, учитывая, что руками [владельца ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина и других своих соратников Путин серьезно влияет на сразу несколько африканских стран, почему бы ему там не окопаться окончательно? Тем более что там тепло и есть природные ресурсы, как он любит. Особенно запасы урана. И он с помощью урановых запасов сможет влиять на мировой рынок атомной энергии, чему он всегда был не чужд", – утверждает Белковский.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube