Белковский: Путин всячески пытается показать, что он не сошел с ума полностью и договороспособен. Обмен пленными должен был это доказать

Речь об этом зашла при обсуждении намерений Путина сделать так, чтобы Соединенные Штаты перестали "посылать его в баню".

"Он пытается всячески показать, что он не сошел с ума полностью и договороспособен. И обмен пленными, который был проведен при посредничестве [президента Турции Реджепа] Эрдогана и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, должен был это показать", – сказал Белковский.

По его словам, Путин "вполне может достигать даже невыгодных в имиджевом плане для себя договоренностей и строго выполнять их, поэтому тот пакет, который он предлагает Западу через Эрдогана, вполне понятен".

"Это фактическое признание – неформальное, конечно – аннексии почти 20% украинской территории. Это возобновление сотрудничества в энергетике, что потребует снятия технологических санкций с "Газпрома". Это ключевой болезненный для Путина вопрос. И третье – это обмен активами: Запад разблокирует российские активы, особенно золотовалютные резервы, на сумму $320 млрд, а Россия разблокирует всю иностранную собственность на своей территории, которая формально не арестована, но де-факто – да. Потому что сейчас распоряжаться своими долями в российских предприятиях резиденты так называемых недружественных стран не могут", – объяснил Белковский.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube