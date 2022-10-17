Белковский: Путин всячески пытается показать, что он не сошел с ума полностью и договороспособен. Обмен пленными должен был это доказать

Речь об этом зашла при обсуждении намерений Путина сделать так, чтобы Соединенные Штаты перестали "посылать его в баню".
"Он пытается всячески показать, что он не сошел с ума полностью и договороспособен. И обмен пленными, который был проведен при посредничестве [президента Турции Реджепа] Эрдогана и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, должен был это показать", – сказал Белковский.
По его словам, Путин "вполне может достигать даже невыгодных в имиджевом плане для себя договоренностей и строго выполнять их, поэтому тот пакет, который он предлагает Западу через Эрдогана, вполне понятен".
"Это фактическое признание – неформальное, конечно – аннексии почти 20% украинской территории. Это возобновление сотрудничества в энергетике, что потребует снятия технологических санкций с "Газпрома". Это ключевой болезненный для Путина вопрос. И третье – это обмен активами: Запад разблокирует российские активы, особенно золотовалютные резервы, на сумму $320 млрд, а Россия разблокирует всю иностранную собственность на своей территории, которая формально не арестована, но де-факто – да. Потому что сейчас распоряжаться своими долями в российских предприятиях резиденты так называемых недружественных стран не могут", – объяснил Белковский.
Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью
Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В сентябре 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины. В октябре он сказал, что Турция пытается помочь прекращению кровопролития в Украине, поскольку "даже самый худший мир лучше войны".
Турция способствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября (тогда было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев) и является одним из подписантов "зернового соглашения" о безопасном вывозе из украинских портов зерна. При этом турецкие власти, по данным журналистских расследований, могут быть причастны к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна.
7 октября спикер президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Россия хочет заключить соглашение с Западом. По его словам, соглашение якобы будет носить глобальный характер и будет направлено на урегулирование вопросов между Россией и Западом, но "оно частично касается и Украины, несомненно". По данным турецкой газеты Milliyet, для подписания соглашения Турция хочет "посадить за один стол" Россию, США, Францию, Германию и Великобританию.
14 октября "Медуза" со ссылкой на собственные источники рассказала, что Путин рассчитывает добиться перемирия, чтобы выиграть время и начать новое наступление на Украину в начале 2023 года.