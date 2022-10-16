Белковский: Выяснилось, что Лавров не блистательный дипломат, а старый пьяница

"Произошло что-то плохое – у него не оказалось армии. Да? Но это значит, что [министр обороны] Сергей Шойгу и [его первый заместитель, начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий] Герасимов будут лишены фактических полномочий. Что с ними и произошло. Кстати, под раздачу попал и Лавров. Выяснилось, что он не блистательный дипломат, а старый пьяница", – сказал политолог.

По его словам, "блистательным дипломатом" Лавров был тогда, когда "существовала легенда о второй армии мира".

"Как только эта легенда рассосалась, почему-то весь дипломатический блеск Лаврова тоже куда-то улетучился, и тут уже по [сатирикам] Аркадию Райкину или Михаилу Жванецкому: "На мне блестящий в некоторых местах костюм". Вот так выглядит сегодня российская дипломатия", – объяснил Белковский.

Он считает, что Лаврова снимать с должности не будут, "поскольку это все означало бы, что Путин переосмыслил происходящее и признал себя глубоко неправым".

"Этого Путин никогда не сделает. Он потом, чуть попозже, их уберет. В этом нет необходимости. Они никому не мешают. Сидят, опять же, старички прекрасно на завалинке, выпивают и закусывают. И пусть себе", – отметил Белковский.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube