Белковский: Выяснилось, что Лавров не блистательный дипломат, а старый пьяница

"Произошло что-то плохое – у него не оказалось армии. Да? Но это значит, что [министр обороны] Сергей Шойгу и [его первый заместитель, начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий] Герасимов будут лишены фактических полномочий. Что с ними и произошло. Кстати, под раздачу попал и Лавров. Выяснилось, что он не блистательный дипломат, а старый пьяница", – сказал политолог.
По его словам, "блистательным дипломатом" Лавров был тогда, когда "существовала легенда о второй армии мира".
"Как только эта легенда рассосалась, почему-то весь дипломатический блеск Лаврова тоже куда-то улетучился, и тут уже по [сатирикам] Аркадию Райкину или Михаилу Жванецкому: "На мне блестящий в некоторых местах костюм". Вот так выглядит сегодня российская дипломатия", – объяснил Белковский.
Он считает, что Лаврова снимать с должности не будут, "поскольку это все означало бы, что Путин переосмыслил происходящее и признал себя глубоко неправым".
"Этого Путин никогда не сделает. Он потом, чуть попозже, их уберет. В этом нет необходимости. Они никому не мешают. Сидят, опять же, старички прекрасно на завалинке, выпивают и закусывают. И пусть себе", – отметил Белковский.
Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью
Лаврову 72 года, должность главы МИД России он занимает с 2004 года.
Российский дипломат поддержал полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.
27 сентября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что поведение Лаврова на недавних мероприятиях мирового уровня подтверждает глубокое неуважение его страны к международному сообществу.
Российский юрист Марк Фейгин в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман говорил, что Лавров при удобном случае хотел бы уехать из России и заняться своими личными делами. "У него любовницы, денежки, он миллиардер", – подчеркнул Фейгин.