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Белковский: Выяснилось, что Лавров не блистательный дипломат, а старый пьяница

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Лавров занимает должность главы МИД России с 2004 года
Лавров занимает должность главы МИД России с 2004 года
Фото: ЕРА

В связи с неудачами российской армии в войне против Украины "под раздачу" от президента России Владимира Путина попал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский политолог Станислав Белковский.

"Произошло что-то плохое – у него не оказалось армии. Да? Но это значит, что [министр обороны] Сергей Шойгу и [его первый заместитель, начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий] Герасимов будут лишены фактических полномочий. Что с ними и произошло. Кстати, под раздачу попал и Лавров. Выяснилось, что он не блистательный дипломат, а старый пьяница", – сказал политолог.

По его словам, "блистательным дипломатом" Лавров был тогда, когда "существовала легенда о второй армии мира".

"Как только эта легенда рассосалась, почему-то весь дипломатический блеск Лаврова тоже куда-то улетучился, и тут уже по [сатирикам] Аркадию Райкину или Михаилу Жванецкому: "На мне блестящий в некоторых местах костюм". Вот так выглядит сегодня российская дипломатия", – объяснил Белковский.

Он считает, что Лаврова снимать с должности не будут, "поскольку это все означало бы, что Путин переосмыслил происходящее и признал себя глубоко неправым".

"Этого Путин никогда не сделает. Он потом, чуть попозже, их уберет. В этом нет необходимости. Они никому не мешают. Сидят, опять же, старички прекрасно на завалинке, выпивают и закусывают. И пусть себе", – отметил Белковский.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Лаврову 72 года, должность главы МИД России он занимает с 2004 года.

Российский дипломат поддержал полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.

27 сентября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что поведение Лаврова на недавних мероприятиях мирового уровня подтверждает глубокое неуважение его страны к международному сообществу.

Российский юрист Марк Фейгин в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман говорил, что Лавров при удобном случае хотел бы уехать из России и заняться своими личными делами. "У него любовницы, денежки, он миллиардер", – подчеркнул Фейгин.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Станислав Белковский, Сергей Лавров, война, Сергей Шойгу, МИД России, алкоголь, вторжение, война России против Украины, Валерий Герасимов, дипломаты
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