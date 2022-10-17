Белковский: В ближайшее время Шойгу и Герасимова не снимут. Демонстративная отставка означала бы признание поражения, чего кремлевский дедушка никогда не делает

Журналист спросил, отправят ли в отставку, по мнению Белковского, министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ генерала Валерия Герасимова.
"В ближайшее время – нет. Во-первых, в этом нет смысла, поскольку Владимир Путин лично руководит "спецоперацией Z", выдает всем указания и будет сейчас с [командующим войсками, воюющими в Украине, Сергеем] Суровикиным решать все вопросы напрямую, и не только с ним. Во-вторых, их демонстративная отставка означала бы признание Путиным поражения, чего кремлевский дедушка никогда не делает", – заявил Белковский.
Гордон отметил, что Путин мог бы "перевести стрелки" на своих подчиненных.
"А с его точки зрения, ничего страшного не произошло... Нет, произошло что-то плохое – у него не оказалось армии. Да? Но это значит, что Сергей Шойгу и Герасимов будут лишены фактических полномочий. Что с ними и произошло", – ответил Белковский.
По его информации, "под раздачу попал" и глава МИД РФ Сергей Лавров, так как в ходе войны "выяснилось, что он не блистательный дипломат, а старый пьяница".
"Лаврова тоже снимать не будут. Поскольку это все означало бы, что Путин переосмыслил происходящее и признал себя глубоко неправым. А этого Путин никогда не сделает. Он потом, чуть попозже, их уберет. В этом нет необходимости. Они никому не мешают. Сидят, опять же, старички прекрасно на завалинке, выпивают и закусывают. И пусть себе", – пояснил политолог.
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Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Шойгу находится на должности министра обороны России с 2012 года. По данным британской разведки, из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками, а офицеры и солдаты, имеющие боевой опыт, регулярно насмехаются над ним.
В британской разведке считают, что информированием Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры, а не министр обороны. Об этом же в августе написало российское издание "Важные истории". По его информации, из-за провалов в Украине Шойгу потерял доверие Путина и, возможно, его ждет отставка.
По мнению получившего украинское гражданство российского телеведущего и публициста Александра Невзорова, Путин может заменить Шойгу на главу Росгвардии Виктора Золотова.