Белковский: В ближайшее время Шойгу и Герасимова не снимут. Демонстративная отставка означала бы признание поражения, чего кремлевский дедушка никогда не делает

Журналист спросил, отправят ли в отставку, по мнению Белковского, министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ генерала Валерия Герасимова.

"В ближайшее время – нет. Во-первых, в этом нет смысла, поскольку Владимир Путин лично руководит "спецоперацией Z", выдает всем указания и будет сейчас с [командующим войсками, воюющими в Украине, Сергеем] Суровикиным решать все вопросы напрямую, и не только с ним. Во-вторых, их демонстративная отставка означала бы признание Путиным поражения, чего кремлевский дедушка никогда не делает", – заявил Белковский.

Гордон отметил, что Путин мог бы "перевести стрелки" на своих подчиненных.

"А с его точки зрения, ничего страшного не произошло... Нет, произошло что-то плохое – у него не оказалось армии. Да? Но это значит, что Сергей Шойгу и Герасимов будут лишены фактических полномочий. Что с ними и произошло", – ответил Белковский.

По его информации, "под раздачу попал" и глава МИД РФ Сергей Лавров, так как в ходе войны "выяснилось, что он не блистательный дипломат, а старый пьяница".

"Лаврова тоже снимать не будут. Поскольку это все означало бы, что Путин переосмыслил происходящее и признал себя глубоко неправым. А этого Путин никогда не сделает. Он потом, чуть попозже, их уберет. В этом нет необходимости. Они никому не мешают. Сидят, опять же, старички прекрасно на завалинке, выпивают и закусывают. И пусть себе", – пояснил политолог.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube