Пионтковский: Признание Путина: "Я направил 16 тыс. умирать через пять дней подготовки" – одно из самых страшных обвинений ему

Отвечая на вопрос о ходе мобилизации, Пионтковский напомнил о заявлении, которое Путин сделал на пресс-конференции в Астане 14 октября.
"Он цинично и достаточно глупо похвастался об этом в четверг на своей пресс-конференции в Астане. В ответ на вопрос российского корреспондента: "Как же так, Владимир Владимирович, нам рассказывали, что наши мобики будут по два месяца готовиться, слаживаться. А они уже умирают, гробы приходят и пленные уже есть". И он сказал: "А как [иначе]? Считайте сами: пять дней на подготовку в учебном лагере, пять дней на слаживание в боевой части. 10 дней. А 10 дней прошло. Так что ничего удивительного, что они умирают". Так спокойно он рассказывал: "Я уже направил туда 16 тыс. [мобилизованных россиян]", – рассказал Пионтковский.
Политолог не сомневается, что Путин предстанет перед международным трибуналом из-за совершенных военных преступлений.
"Но отпустят ли его россияне без вынесения ему приговора в российском трибунале? Мы же помним, что немецких военных преступников судили не только международные трибуналы, но и немецкие. Ну, и его признание: "Я направил 16 тыс. умирать через пять плюс пять дней подготовки" – это будет для русских, думаю, одно из самых страшных обвинений", – добавил Пионтковский.
Всего, по словам политолога, в РФ 25 млн военнообязанных.
"25 млн под угрозой мобилизации – это лотерея, когда шарик выпадет на него. И там нет желающих воевать. Идеологически подкованных имперцев типа всяких там стрелковых и моторыл, которые к вам приезжали, – они все уже давно в гробах и давно в украинском черноземе. То есть эти 25 млн [россиян] должны сейчас по всем показателям просто ненавидеть Путина и этот режим", – заявил Пионтковский.
Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Полный текст интервью
21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.
Путин 14 октября заявил, что 16 тыс. мобилизованных россиян уже привлечены к участию в войне против Украины.
"В так называемых частях-формирователях первичная подготовка [длится] от пяти до 10 дней. Затем [мобилизованные] поступают уже непосредственно в боевые части, там подготовка – от пяти до 15 дней. Следующий этап – уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях, и там дополнительное слаживание. Если посмотреть от начала мобилизации до сегодняшнего дня [...], 222 тыс. у нас находятся в войсках-формирователях, 33 тыс. мобилизованных человек находятся уже в подразделениях и 16 тыс. находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевой задачи", – сказал он, отвечая на вопрос о погибших и пленных мобилизованных, цитирует сайт Кремля.