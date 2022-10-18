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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Признание Путина: "Я направил 16 тыс. умирать через пять дней подготовки" – одно из самых страшных обвинений ему

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Путин 14 октября заявил, что 16 тыс. мобилизованных россиян уже привлечены к участию в войне против Украины
Путин 14 октября заявил, что 16 тыс. мобилизованных россиян уже привлечены к участию в войне против Украины
Фото: ЕРА

Частичная мобилизация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, стала большой социальной проблемой в России, и она "кончится взрывом". Такое мнение живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Отвечая на вопрос о ходе мобилизации, Пионтковский напомнил о заявлении, которое Путин сделал на пресс-конференции в Астане 14 октября. 

"Он цинично и достаточно глупо похвастался об этом в четверг на своей пресс-конференции в Астане. В ответ на вопрос российского корреспондента: "Как же так, Владимир Владимирович, нам рассказывали, что наши мобики будут по два месяца готовиться, слаживаться. А они уже умирают, гробы приходят и пленные уже есть". И он сказал: "А как [иначе]? Считайте сами: пять дней на подготовку в учебном лагере, пять дней на слаживание в боевой части. 10 дней. А 10 дней прошло. Так что ничего удивительного, что они умирают". Так спокойно он рассказывал: "Я уже направил туда 16 тыс. [мобилизованных россиян]", – рассказал Пионтковский.

Политолог не сомневается, что Путин предстанет перед международным трибуналом из-за совершенных военных преступлений. 

"Но отпустят ли его россияне без вынесения ему приговора в российском трибунале? Мы же помним, что немецких военных преступников судили не только международные трибуналы, но и немецкие. Ну, и его признание: "Я направил 16 тыс. умирать через пять плюс пять дней подготовки" – это будет для русских, думаю, одно из самых страшных обвинений", – добавил Пионтковский. 

Всего, по словам политолога, в РФ 25 млн военнообязанных

"25 млн под угрозой мобилизации – это лотерея, когда шарик выпадет на него. И там нет желающих воевать. Идеологически подкованных имперцев типа всяких там стрелковых и моторыл, которые к вам приезжали, – они все уже давно в гробах и давно в украинском черноземе. То есть эти 25 млн [россиян] должны сейчас по всем показателям просто ненавидеть Путина и этот режим", – заявил Пионтковский.

Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.

Путин 14 октября заявил, что 16 тыс. мобилизованных россиян уже привлечены к участию в войне против Украины.

 так называемых частях-формирователях первичная подготовка [длится] от пяти до 10 дней. Затем [мобилизованные] поступают уже непосредственно в боевые части, там подготовка – от пяти до 15 дней. Следующий этап – уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях, и там дополнительное слаживание. Если посмотреть от начала мобилизации до сегодняшнего дня [...], 222 тыс. у нас находятся в войсках-формирователях, 33 тыс. мобилизованных человек находятся уже в подразделениях и 16 тыс. находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевой задачи", – сказал он, отвечая на вопрос о погибших и пленных мобилизованных, цитирует сайт Кремля. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, мобилизация, пленные, Андрей Пионтковский, Алеся Бацман, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
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