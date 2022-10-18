Пионтковский: Признание Путина: "Я направил 16 тыс. умирать через пять дней подготовки" – одно из самых страшных обвинений ему

Отвечая на вопрос о ходе мобилизации, Пионтковский напомнил о заявлении, которое Путин сделал на пресс-конференции в Астане 14 октября.

"Он цинично и достаточно глупо похвастался об этом в четверг на своей пресс-конференции в Астане. В ответ на вопрос российского корреспондента: "Как же так, Владимир Владимирович, нам рассказывали, что наши мобики будут по два месяца готовиться, слаживаться. А они уже умирают, гробы приходят и пленные уже есть". И он сказал: "А как [иначе]? Считайте сами: пять дней на подготовку в учебном лагере, пять дней на слаживание в боевой части. 10 дней. А 10 дней прошло. Так что ничего удивительного, что они умирают". Так спокойно он рассказывал: "Я уже направил туда 16 тыс. [мобилизованных россиян]", – рассказал Пионтковский.

Политолог не сомневается, что Путин предстанет перед международным трибуналом из-за совершенных военных преступлений.

"Но отпустят ли его россияне без вынесения ему приговора в российском трибунале? Мы же помним, что немецких военных преступников судили не только международные трибуналы, но и немецкие. Ну, и его признание: "Я направил 16 тыс. умирать через пять плюс пять дней подготовки" – это будет для русских, думаю, одно из самых страшных обвинений", – добавил Пионтковский.

Всего, по словам политолога, в РФ 25 млн военнообязанных.

"25 млн под угрозой мобилизации – это лотерея, когда шарик выпадет на него. И там нет желающих воевать. Идеологически подкованных имперцев типа всяких там стрелковых и моторыл, которые к вам приезжали, – они все уже давно в гробах и давно в украинском черноземе. То есть эти 25 млн [россиян] должны сейчас по всем показателям просто ненавидеть Путина и этот режим", – заявил Пионтковский.

Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Полный текст интервью