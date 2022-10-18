Золкин: Среди вагнеровцев 10% имеют боевой опыт. Среди остальных обманутые, которые ехали устраиваться охранниками, водолазами, спасателями

"Они берут на работу не только охранников – берут они и по МЧС, каких-то водолазов, спасателей... Все это люди, которые идут туда и подписывают договор... Договор – не контракт. Они не являются штатными российскими военными ни в момент подписания, ни в тот момент, когда они воюют в Украине. Ни даже в тот момент, когда они возвращаются. Они подписывают этот договор – и едут сюда как сотрудники некоей охранной фирмы. Это и есть те самые вагнеровцы", – сказал Золкин.

По его словам, "страшных специалистов, которые прошли кучу войн и имеют опыт, среди них процентов, может быть, 10".

"Все остальные – это такие вот набранные. И многие из них – да, правда: обманутые люди, которые ехали устраиваться охранниками, водолазами, спасателями и так далее. И поняли они, куда они на самом деле едут, только тогда, когда увидели знак "Луганск", а потом знак "Луганск" перечеркнутый. Это все из их историй я вам рассказываю", – объяснил блогер.

Золкин подчеркнул, что у него "есть веские основания многим из них верить".

"Процентов 10 из них, действительно, – это заядлые вояки, которые действительно прошли множество горячих конфликтов, у которых есть опыт. Это люди, которые могут в случае неповиновения пристрелить кого-то из тех, кого взяли из зоны, там, или из тюрьмы их забрали, или их наняли через охранную фирму. Они так и говорят: "Друг мой, у тебя отсюда два пути: или ты идешь на передовую, или я сам тебя пристрелю". Это прямым текстом", – подчеркнул он.

Блогер уточнил, что воспринимает это скорее как заградительный отряд.

"Внутри самих вагнеровцев есть такие вот заградотряды, которые наполнены как раз теми самыми профи, которые как бы контролируют и курируют всех остальных. Безусловно, они могут и повоевать в случае необходимости. Просто их необходимость приходит уже после того, как нет больше мяса, которое они могут отправить", – рассказал Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полная версия интервью

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