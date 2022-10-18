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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Золкин: Среди вагнеровцев 10% имеют боевой опыт. Среди остальных обманутые, которые ехали устраиваться охранниками, водолазами, спасателями

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"Заядлыми вояками" Золкин считает каждого 10-го вагнеровца
"Заядлыми вояками" Золкин считает каждого 10-го вагнеровца
Скриншот: Volodymyr Zolkin / YouTube

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными оккупантами и боевиками "ЛДНР", назвал вагнеровцев "отдельной категорией и отдельной историей" в войне России против Украины.

"Они берут на работу не только охранников – берут они и по МЧС, каких-то водолазов, спасателей... Все это люди, которые идут туда и подписывают договор... Договор – не контракт. Они не являются штатными российскими военными ни в момент подписания, ни в тот момент, когда они воюют в Украине. Ни даже в тот момент, когда они возвращаются. Они подписывают этот договор – и едут сюда как сотрудники некоей охранной фирмы. Это и есть те самые вагнеровцы", – сказал Золкин.

По его словам, "страшных специалистов, которые прошли кучу войн и имеют опыт, среди них процентов, может быть, 10".

"Все остальные – это такие вот набранные. И многие из них – да, правда: обманутые люди, которые ехали устраиваться охранниками, водолазами, спасателями и так далее. И поняли они, куда они на самом деле едут, только тогда, когда увидели знак "Луганск", а потом знак "Луганск" перечеркнутый. Это все из их историй я вам рассказываю", – объяснил блогер.

Золкин подчеркнул, что у него "есть веские основания многим из них верить".

"Процентов 10 из них, действительно, – это заядлые вояки, которые действительно прошли множество горячих конфликтов, у которых есть опыт. Это люди, которые могут в случае неповиновения пристрелить кого-то из тех, кого взяли из зоны, там, или из тюрьмы их забрали, или их наняли через охранную фирму. Они так и говорят: "Друг мой, у тебя отсюда два пути: или ты идешь на передовую, или я сам тебя пристрелю". Это прямым текстом", – подчеркнул он.

Блогер уточнил, что воспринимает это скорее как заградительный отряд.

"Внутри самих вагнеровцев есть такие вот заградотряды, которые наполнены как раз теми самыми профи, которые как бы контролируют и курируют всех остальных. Безусловно, они могут и повоевать в случае необходимости. Просто их необходимость приходит уже после того, как нет больше мяса, которое они могут отправить", – рассказал Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.

Против Украины в 2022-м году воюет около 5 тыс. боевиков частной военной компании "Вагнер", сообщало 4 августа агентство LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.

Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что создатель ЧВК Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал уже 10 тыс. российских заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: военные, мобилизация, боевики, плен, пленные, водолазы, спасатели, Алеся Бацман, МЧС, Вагнер, охранник, блогер, ЧВК, Владимир Золкин, россияне
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