Золкин: Россияне романтизируют войну, представляют, как чуть ли ни в кулачный бой вступают с натовцами, бандеровцами, всех побеждают, поднимают флаг и торжественно поют

"Россияне вообще романтизируют войну, знаете. Мне кажется, когда они едут на этот фронт, они себе представляют, что они бегут с флагом и чуть ли не в кулачный бой вступают с какими-то страшными натовцами, непонятными, страшно выглядящими бандеровцами или еще не знаю как, всех побеждают – поднимают флаг и торжественно поют какую-то романтическую военную песню", – сказал он.

Блогер подчеркнул, что на самом деле происходит все "совершенно иначе".

"Их бросают сюда: больных, голодных, холодных, без малейшего обеспечения. Они сидят в окопах. Сейчас еще немножечко станет похолоднее, дожди сейчас пойдут, потом снег с дождем. И, знаете, вся романтика у них пропадает через первые полдня и, тем более, через первую неделю", – объяснил Золкин.

По его словам, "никаких таких боев сейчас, по сути, не происходит".

"Мы слышим это все из этих всех историй. То есть их просто держат где-то в каком-то определенном месте, пока туда не прилетит, пока дрон наш не подлетел, не увидел, координаты не отснял, пока туда не прилетело. Либо же второй вариант: пока туда не придут наши, которые просто говорят им: "Сдавайтесь", а они говорят: "Сдаемся". Вот так это происходит, как правило", – рассказал Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

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