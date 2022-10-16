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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Золкин: Россияне романтизируют войну, представляют, как чуть ли ни в кулачный бой вступают с натовцами, бандеровцами, всех побеждают, поднимают флаг и торжественно поют

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Золкин отметил, что романтика у россиян "пропадает через первые полдня"
Золкин отметил, что романтика у россиян "пропадает через первые полдня"
Фото: ЕРА (архив)

Некоторые россияне, которые отправляются воевать в Украину, романтизируют войну, сообщил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными оккупантами.

"Россияне вообще романтизируют войну, знаете. Мне кажется, когда они едут на этот фронт, они себе представляют, что они бегут с флагом и чуть ли не в кулачный бой вступают с какими-то страшными натовцами, непонятными, страшно выглядящими бандеровцами или еще не знаю как, всех побеждают – поднимают флаг и торжественно поют какую-то романтическую военную песню", – сказал он.

Блогер подчеркнул, что на самом деле происходит все "совершенно иначе".

"Их бросают сюда: больных, голодных, холодных, без малейшего обеспечения. Они сидят в окопах. Сейчас еще немножечко станет похолоднее, дожди сейчас пойдут, потом снег с дождем. И, знаете, вся романтика у них пропадает через первые полдня и, тем более, через первую неделю", – объяснил Золкин.

По его словам, "никаких таких боев сейчас, по сути, не происходит".

"Мы слышим это все из этих всех историй. То есть их просто держат где-то в каком-то определенном месте, пока туда не прилетит, пока дрон наш не подлетел, не увидел, координаты не отснял, пока туда не прилетело. Либо же второй вариант: пока туда не придут наши, которые просто говорят им: "Сдавайтесь", а они говорят: "Сдаемся". Вот так это происходит, как правило", – рассказал Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 16 октября потеряли в Украине убитыми 65 000 человек.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, флаг, мобилизация, плен, пленные, дожди, вторжение, голод, снег, Алеся Бацман, блогер, войска, российские оккупанты, Владимир Золкин, россияне
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