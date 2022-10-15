Золкин: ​Не верю в митинги и смену режима в России. Верю, что россияне могут разбежаться просто, как тараканы, спрятаться

"Когда говорят о том, что россиян не нужно впускать в другие страны, я говорю: "Впускайте россиян в другие страны, просто вправляйте им там мозги, чтобы они не кричали, что они "у себя". Недавно одна снимает проукраинский митинг в Дрездене на камеру и говорит: "Владимир Владимирович, у нас тут вот, смотрите... Сюда еще нужно пару прислать". Так я написал об этом. И барышня уже под следствием находится в том же Дрездене. Чтобы она понимала, что Дрезден – это не "у нас". Везде, где они за территорией России, они уже в гостях. Вот это они должны понимать", – заявил Золкин.

По его словам, уже сегодня можно говорить "о войне до последнего россиянина".

"О войне до последнего россиянина, который ступит на нашу землю. А поскольку гнать они сюда будут всех и бесконечно, то все те, кто убежит от этой мобилизации, считайте, – это маленький взнос в нашу победу", – подчеркнул Золкин.

Он отметил, что не верит в возможность переворота в России.

"Когда заходит речь о всей конспирологии в Кремле, возможно ли это, не возможно... Я предпочитаю в это не верить. Да, мне приятно посмотреть, как эти пауки друг друга грызут в банке, и мне приятно понимать, что до них постепенно начинает доходить, какую грандиозную ошибку они все сделали. Но я предпочитаю рассчитывать на наши силы, на Вооруженные силы Украины, на нашу антипропагандистскую машину. Я не верю в их митинги, я не верю в их смену власти, смену режима. Я верю в то, что они могут разбежаться просто, как тараканы. Вот разбежаться, спрятаться, перепрятаться, перегрызться как-то – это похоже на них, это похоже на их менталитет", – подчеркнул Золкин.

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