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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Золкин: Кадыровцы находятся в Москве, чтобы в случае чего подавить недовольство масс или несогласных в верхушке власти

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Золкин: К кадыровцам у россиян особое отношение
Золкин: К кадыровцам у россиян особое отношение
Скриншот: Volodymyr Zolkin / YouTube

Кадыровцы – это силовой отряд российского президента Владимира Путина, который будет спасать его в случае угрозы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил украинский блогер Владимир Золкин.

"До сих пор находятся те, кто почему-то считает, что кадыровцы какое-то героическое подразделение. Но на самом деле у них это героическое подразделение, конечно, имеет место быть. Как "героическое"? Не героическое, а хорошо оснащенное, хорошо подготовленное. Но оно находится в Москве. Понимаете? И находится оно там для того, чтобы в случае чего подавить недовольство масс. Или же в случае, если произойдет какой-то конфликт в верхушке власти, – чтобы взять и использовать его для подавления несогласных", – сказал Золкин.

Он уверен, что задача бойцов главы Чечни Рамзана Кадырова защищать Путина.

"Почему, например, кадыровцев меняют – и могут поменять на 10 наших, на 20 наших. Притом сразу же, на любых, кого хочешь. Почему к ним такое особое отношение? А потому что это как раз тот силовой отряд Путина, который будет спасать его пятую точку в случае чего. Понимаете? И поэтому Кадыров может требовать от него все, что угодно. Кадыров, естественно, держит за причинное место Путина. Это правда. До чего они там дожили. Кадыров пытается все еще говорить с уважением, но мы прекрасно понимаем, что его требования в этом смысле выполняются сразу же. А россиянин какой-то... Есть россияне, которые вон у нас в лагере сидят по семь месяцев, гниют уже в этом плену. За них никто вообще не говорит. А вот кадыровца сразу же поменяют", – подчеркнул Золкин.

Он акцентировал, что не все люди в кадыровских подразделениях являются выходцами из Чечни.

"На самом деле в эти отряды стянуто и очень много россиян. Там же могут быть и те же буряты, и тувинцы, и вообще кто угодно. То есть подразделение "Ахмат-чай" не означает, что это конкретно люди чеченского происхождения. А люди чеченского происхождения – это те самые небольшие TikTok-отряды, которые могут проехать за всеми остальными, записать что-то в TikTok, сказать: "Дон, смотри, мы захватили, дон". А как по поводу, "дон", что они кричали в первый месяц, что они захватят Киев? А что такое? Не полючилось, дон? Вот. Поэтому ничего другого, кроме как того, что это TikTok-фуфлометы, я, в принципе, о них сказать не могу. Извините за жаргон", – заявил Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

13 октября российский правозащитник Владимир Осечкин сообщил, что в России готовится заговор, в результате которого владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин планируют занять высокие должности.

После поражений РФ на фронте Кадыров и Пригожин критиковали военное командование РФ. По мнению аналитиков американского Института исследования войны (ISW), эта критика подорвала авторитет Путина. В ISW считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
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