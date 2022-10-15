Золкин: Хотел бы пожелать Медведчуку набрать ванну крови и просто в ней покупаться

"Медведчук ни в каком автобусе не сидел. Я ему хотел бы пожелать после того, как он приедет в Россию, набрать ванну крови и просто в ней покупаться. Потому что это кровь тех людей, которые ее потеряли из-за такой мрази, как он. Потому что эта мразь здесь раскачивала всю эту историю, потому что эта мразь передавала туда, в Россию, рассказы о том, что здесь их ждут с хлебом-солью, что [президент Украины Владимир] Зеленский – клоун, все убегут, все разбегутся, и здесь все очень сильно ждут Россию. Медведчук, покупайся в крови. Вообще принимай только кровяную ванну теперь всю свою жизнь", – сказал Золкин.

Он отметил, что Путин вернул пленных украинцев только потому что хотел освободить Медведчука.

"У россиян же есть слоган "своих не бросаем". Он сработал на этой войне ровно один раз, первый и последний: в случае Медведчука, кума Путина. Все. Больше мы таких историй не слышали. Мы слышали много примечаний к слогану "своих не бросаем". Ну, например, "своих не бросаем, если не думаем, что он "двухсотый", "своих не бросаем, если не ночь", "своих не бросаем, если есть бензин", "своих не бросаем, если танк целый, а не поломался" и так далее. Просто "своих не бросаем" в случае с Медведчуком это, конечно же, сработало", – подчеркнул Золкин.

Бацман спросила, что сейчас Медведчук делает.

"Вообще не имею никакого понятия. Плевать абсолютно. Главное – что он дал все показания, которые он должен был дать. Интереса для нашего следствия он уже никакого не представлял. И самое главное – что именно, я так понимаю, благодаря тому, что Путин решил забрать его лично, получилось вытащить тех людей, которые в России позиционировались как вот квинтэссенция зла. И иностранных же военных тоже удалось вытащить", – отметил Золкин.

Он напомнил, что в Мариуполе россияне делали клетки и готовили трибунал для пленных украинцев.

"Вот благодаря конкретно тому, что Путин решил вытащить своего кума, благодаря этому удалось вернуть этих всех людей. Так что я хочу сказать? Россияне, подумайте: если нам уже отдали тех, которые для вас как бы самые страшные, то почему бы теперь не провести обмен всех на всех? Ведь самых страшных вы уже все равно отдали. Остаются вот эти ваши солдатики и наши солдатики. Давайте возьмем обменяем всех на всех – да и все", – сказал Золкин.

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