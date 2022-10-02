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ПОЛИТИКА

В Раде надеются найти законные механизмы лишения Медведчука депутатского мандата

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Медведчука передали России в рамках обмена пленными 21 сентября
Медведчука передали России в рамках обмена пленными 21 сентября
Фото: EPA

Кум президента РФ Владимира Путина, пророссийский политик Виктор Медведчук все еще является действующим народным депутатом Украины, и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что будут найдены механизмы лишения Медведчука мандата. Об этом он заявил 2 октября на брифинге в Киеве, сообщает "Укринформ".

Стефанчук отметил, что поддерживает лишение Медведчука статуса нардепа.

"Но есть реальность. Конституция Украины предусматривает семь оснований для лишения депутатского мандата. В период военного положения изменения в Конституцию нельзя вносить. Мы надеемся, что найдем одно из семи оснований и организуем все, чтобы и он, и ему подобные перестали быть народными депутатами Украины", – сказал глава парламента.

Контекст:

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.

12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.

Поздно вечером 21 сентября стало известно, что Украина и Россия провели обмен пленными. Всего освобождено 215 украинцев, из них 108 – азовцы. РФ передали 55 российских военных и Медведчука. 

Кум Путина "прошел все следственные действия", которые предусмотрены законодательством, Украина получила от Медведчука "все, что необходимо" для установления правды в рамках уголовных производств, сказал Зеленский. "Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко", – подчеркнул президент.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Виктор Медведчук, мандат, Руслан Стефанчук, нардеп
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