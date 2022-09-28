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28 сентября, 2022
 
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"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ

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Марченко вела шоу "Україна має талант" в 2009 2014 годах
Марченко вела шоу "Україна має талант" в 2009–2014 годах
Скриншот: Україна має талант / YouTube

Украинский шоумен белорусского происхождения, участник "Дизель Студио" Дмитрий Танкович поделился воспоминаниями о совместной работе с Оксаной Марченко, супругой нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом Танкович рассказал в интервью украинскому журналисту Славе Демину, которое опубликовали на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Танкович был соведущим Марченко в нескольких сезонах проекта "Україна має талант" на канале СТБ.

"Мы вообще-то и не общались особо. Потому что она – Оксана Марченко, а я – Дмитрий Танкович. Это разные уровни, как говорится. Она была высокомерной", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Марченко, как и ее супруг, находится в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины. Санкции против них ввели в феврале 2021 года. Издание ZN.UA со ссылкой на источники в СНБО сообщало, что Марченко попала в санкционный список из-за того, что является собственницей Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 человек, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Теги: Украина, Виктор Медведчук, война, СТБ, война России против Украины, Оксана Марченко, Дмитрий Танкович, шоумен, Україна має талант
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