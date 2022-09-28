Танкович рассказал, почему экс-участники "Дизель Студио" Писаренко и Никишин развлекают россиян во время войны РФ против Украины

Танкович: Сейчас все очень понятно и просто. Ты должен выбрать позицию. На чьей ты стороне, вот и все Фото: Дмитрий Танкович / Facebook

"Все очень банально. Нужно кормить семьи, вот и все. Просто бабки", – сказал он.

Танкович отметил, что в условиях войны не имеет значения, что Писаренко и Никишин – россияне.

"Сейчас все очень понятно и просто. Ты должен выбрать позицию. На чьей ты стороне, вот и все. Поэтому если они решили поехать и убрать в соцсетях все посты об Украине, о войне, а потом сказать: "Мы сейчас едем в круиз, и никакой войны нет", я этого не понимаю, к сожалению. Не важно, кто они – россияне или украинцы. Нужно выбрать позицию и решить сейчас", – заявил Танкович.

Шоумен отметил, что не знает, будет ли общаться с экс-коллегами в будущем.

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