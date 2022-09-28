Танкович рассказал, почему экс-участники "Дизель Студио" Писаренко и Никишин развлекают россиян во время войны РФ против Украины

"Все очень банально. Нужно кормить семьи, вот и все. Просто бабки", – сказал он.
Танкович отметил, что в условиях войны не имеет значения, что Писаренко и Никишин – россияне.
"Сейчас все очень понятно и просто. Ты должен выбрать позицию. На чьей ты стороне, вот и все. Поэтому если они решили поехать и убрать в соцсетях все посты об Украине, о войне, а потом сказать: "Мы сейчас едем в круиз, и никакой войны нет", я этого не понимаю, к сожалению. Не важно, кто они – россияне или украинцы. Нужно выбрать позицию и решить сейчас", – заявил Танкович.
Шоумен отметил, что не знает, будет ли общаться с экс-коллегами в будущем.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Писаренко и Никишин 24 сентября развлекали россиян на круизном лайнере.
Летом 2022 года художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов заявил, что Писаренко останется в проекте, а Никишин, вероятно, не вернется в шоу, так как уехал в РФ.
"То, что они никогда не поддерживали путинскую пропаганду, – это 100%. Они не считали украинцев нацистами. Они – нормальные пацаны, с которыми дружим уже лет 15–20. Никогда у них не было имперских взглядов на Украину, они наши", – заверил Крутоголов.
Он подчеркнул, что Писаренко точно останется в Украине, поскольку у него под Киевом дом и украинская семья. Комментируя будущее Никишина, Крутоголова отметил, что тому "по-своему сложно в РФ".
"Женя сейчас в России, у него там семья, родители, дети. Но ничего окончательно сказать нельзя – война еще продолжается. Женя в России, и мне кажется, что он там и будет", – заявил Крутоголов.
В апреле Писаренко сообщил, что вывез свою семью из-под Киева в Таллинн, а спустя несколько дней оккупанты уничтожили его дом. В настоящее время эта публикация удалена.