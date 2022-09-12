Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере

В сообщении актеры в том числе представлены как участники украинского проекта. Они будут выступать вместе с российской артисткой Татьяной Рэдсон.

Это не первое выступление актеров на лайнере, который отправляется из Сочи в Турцию. В августе Писаренко и Никишин уже развлекали пассажиров этого лайнера.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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