Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере

В сообщении актеры в том числе представлены как участники украинского проекта. Они будут выступать вместе с российской артисткой Татьяной Рэдсон.
Это не первое выступление актеров на лайнере, который отправляется из Сочи в Турцию. В августе Писаренко и Никишин уже развлекали пассажиров этого лайнера.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Летом 2022 года художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов заявил, что Писаренко останется в проекте, а Никишин, вероятно, не вернется в шоу, так как уехал в РФ.
"То, что они никогда не поддерживали путинскую пропаганду, – это 100%. Они не считали украинцев нацистами. Они – нормальные пацаны, с которыми дружим уже лет 15–20. Никогда у них не было имперских взглядов на Украину, они наши", – заверил Крутоголов.
Он подчеркнул, что Писаренко точно останется в Украине, поскольку у него под Киевом дом и украинская семья. Комментируя будущее Никишина, Крутоголова отметил, что тому "по-своему сложно в РФ".
"Женя сейчас в России, у него там семья, родители, дети. Но ничего окончательно сказать нельзя – война еще продолжается. Женя в России, и мне кажется, что он там и будет", – заявил Крутоголов.
В апреле Писаренко сообщил, что вывез свою семью из-под Киева в Таллинн, а спустя несколько дней оккупанты уничтожили его дом. В настоящее время эта публикация удалена.