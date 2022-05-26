Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери

На обнародованном в публикации снимке актер запечатлен вместе с женой и новорожденной дочерью.

"Мы знаем, как сильно ты ее ждал. Знаем, каким нелегким было это ожидание и как ты оберегал свою семью все это время! Этой непростой весной в вашей жизни появился яркий лучик счастья и света, пусть он с каждым днем сияет все ярче. Мы от всей души поздравляем наших Бережков. Пусть ваша девочка растет здоровой, улыбающейся, счастливой. И под мирным небом", – поздравили коллегу артисты из "Дизель Шоу".

Контекст:

Бережок родился в 1979 году в Николаеве. С 2015 года является участником проекта "Дизель Шоу", воплощая на экране образы непутевого зятя, нерадивого мужа, сотрудника полиции и таможенника.

Бережок вместе с супругой Еленой уже воспитывает двух сыновей – Глеба (2016) и Лукьяна (2018). О будущем пополнении в семье жена артиста сообщила в декабре 2021 года.