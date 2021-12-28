42-летний актер "Дизель Шоу" Бережок в третий раз станем отцом

По словам жены 42-летнего Бережка, первым о пополнении в семье догадался их старший сын Глеб, о чем сообщил отцу. После этого супруга актера решила сделать тест на беременность, который дал положительный результат.
"Теперь я снова посвящу себя материнству", – написала она, подчеркнув, что пол будущего ребенка пока неизвестен.
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Бережок родился в 1979 году в Николаеве. С 2015 года является участником проекта "Дизель Шоу", воплощая на экране образы непутевого зятя, нерадивого мужа, сотрудника полиции и таможенника.
Бережок вместе с супругой Еленой воспитывает двух сыновей – Глеба (2016) и Лукьяна (2018).