Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2021
 
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42-летний актер "Дизель Шоу" Бережок в третий раз станем отцом

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Бережок отец двух сыновей
Бережок – отец двух сыновей
Фото: berezhoks / Instagram

Актер украинского комедийного проекта "Дизель Шоу" Александр Бережок в третий раз станет отцом. Об этом 28 декабря в Instagram сообщила его жена Елена, опубликовав свое фото в купальнике с округлившимся животом.

По словам жены 42-летнего Бережка, первым о пополнении в семье догадался их старший сын Глеб, о чем сообщил отцу. После этого супруга актера решила сделать тест на беременность, который дал положительный результат.

"Теперь я снова посвящу себя материнству", – написала она, подчеркнув, что пол будущего ребенка пока неизвестен.

Контекст:

Бережок родился в 1979 году в Николаеве. С 2015 года является участником проекта "Дизель Шоу", воплощая на экране образы непутевого зятя, нерадивого мужа, сотрудника полиции и таможенника.

Бережок вместе с супругой Еленой воспитывает двух сыновей – Глеба (2016) и Лукьяна (2018).

Теги: дети, беременность, семья, Александр Бережок
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