"Не пронесло". Писаренко показал, как российские оккупанты разбили его дом под Киевом

"Через несколько дней после начала войны вывез свою семью из-под Киева в Таллинн. И все время думал: "А может, зря? Наш поселок в стороне. Может, пронесет? Не пронесло. Один бой изменил наш поселок и наш дом", – написал актер в подписи к публикации, добавив снимки семьи и разрушенного здания.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сергей Писаренко родился 22 июля 1968 года в Магнитогорске. С 2018 года он участник украинской юмористической "Дизель Студио".

В мае 2020 года Писаренко в программе Сергея Иванова "Антиподи" на YouTube-канале ISLND TV заявил, что не разделяет Украину и Россию, а украинцев и россиян считает одним народом.

1 марта 2022 года Писаренко записал видеобращение к россиянам, в котором заявил, что в Украине идет настоящая война, а не проводится спецоперация, как заявил президент РФ Владимир Путин.