Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются

Многие россияне "бронируют" себе уже "номера" наперед: их еще не мобилизовали, но они уже из России звонят и узнают наперед, как сдаться

– Владимир, здравствуйте.

– Здравствуйте, Алеся.

– Я как постоянная зрительница ваших каналов – YouTube вашего – увидела, что вы сделали первое интервью с пленным из партии мобилизованных русских фашистов. Это, конечно, знаковое интервью, потому что там много всего: и того, что он сказал, и того, что можно читать между строк. Расскажите, о чем вам рассказал этот "человек"... И о чем он не рассказал, что он умолчал.

– Ну, не рассказал он, сразу же говорю, когда пошла речь о власти российской, режиме российском, о том, что у них там в стране происходит. Об этом он не рассказал. Ему было очень неловко. Он сам сказал о том, что "мне же еще возвращаться". Я ему сказал: "Да ладно. Слушай, приедешь туда – будешь рассказывать, что я тебя заставил это сказать. Ну все как обычно. Ну ладно, давай рассказывай". Но он все равно стушевался. Так он толком ничего об этом не рассказал.

Но, в принципе, там, как вы говорите, между строк и так все понятно. Даже не между строк понятно, что человека отправили на войну без медкомиссии – вообще без ничего. Просто выдернули его из производства, посадили в автобус – и он понял, что происходит, только тогда, когда они были этим автобусом в пути. Он понял, что уже не будет никакой медкомиссии – не будет ничего – и он едет сюда напрямую.

Ну, я вам скажу, что по большому счету ничего, в общем-то, не изменилось по сравнению с тем, что было раньше. И раньше, в общем-то, происходили такие же вещи. Но я хочу сказать, что он не сдавшийся. Это человек, который попал в плен, потому что он там бродил трое суток и ему просто уже некуда было деваться, но он попал в плен. Тут такое: что-то среднее. А конкретно сдавшиеся есть на ресурсе "Хочу жить". Мы их тоже записывали. Но там такие, знаете, не интервью, а просто человек представляется, говорит, что он сдался и что он не желает воевать и желает вернуться обратно домой. А некоторые, которые вообще не желают, чтобы их возвращали, говорят, что они не желают, чтобы их возвращали. Они хотят остаться в Украине не только до конца войны, но до смены режима в России, чтобы они могли туда вернуться спокойно. Потому что они переживают, что даже если они туда вернутся, их либо посадят, либо отправят обратно на войну. Вот как-то так.

– Президент Владимир Зеленский сказал, обращаясь к русским военным, как раз когда началась у них там массовая мобилизация, чтобы они сдавались в плен. Это единственный способ для них выжить. Что обращаться будут нормально в плену. И что, более того, Украина обещает не публиковать, при каких обстоятельствах они в плен сдавались или попадали. И они еще могут попросить, чтобы их не в Россию возвращали, а даже в какую-то третью страну, и Украина будет этому способствовать. Насколько русские это услышали? Насколько они сейчас массово будут сдаваться и сдаются в плен в связи с этой мобилизацией?

– Нет, они сдаются, конечно. И линии "Хочу жить" обрываются от этих звонков. Многие бронируют себе уже "номера" наперед. То есть их еще не мобилизовали, они еще не выехали, но они уже из России звонят и узнают наперед, что и как им нужно сделать для того, чтобы...

– Да ладно. Вы серьезно?

– Ну конечно. Ну а как? Люди переживают за свою жизнь. Когда это коснулось непосредственно их пятой точки, у них сразу же заработал мозг, оказывается. Они уже все не поддерживают войну. Они уже не хотят воевать – они уже хотят сдаваться.

Что касается того, что они остаются инкогнито, это да, это тоже правда. Если они не хотят, чтобы их показывали, их, конечно, никто не покажет. Некоторые из них говорят: "Да мне все равно. Давайте, я скажу все как есть. Даже покажите меня – я вам скажу как есть". И они говорят. А в основном все – да, действительно, они сдаются, но они попадают в плен, как те, которых взяли в плен в страшном бою. Я даже некоторым говорю, что "ребята, вы не волнуйтесь: если нужно, я скажу, что вы 150 натовских танков ножом зарезали по дороге, как сюда бежали. Вам еще потом в России орден дадут. Так что вы сдавайтесь спокойно – и никаких проблем у вас не будет". Насколько они это услышали? Услышали. Потому что, говорю, линия обрывается.

– То есть такой массовой сдачи в плен, как до мобилизации путинской, не было? Он получил обратный эффект?

– Естественно. Ну как сказать "обратный эффект"? Все ведь прекрасно понимали, и я об этом неоднократно говорил: что объявление мобилизации, частичной или не частичной... Частичная – это чепуха, вы же сами прекрасно понимаете. Это такое слово-приставка... 300 тыс. – оглашенная цифра – это тоже чепуха. Потому что никто никогда не даст россиянам отчет о том, сколько их загребли на фарш сюда: 300, 500 тыс., миллион... То есть их будут грести ровно столько, сколько это будет необходимо их верховному шизонутому главнокомандующему.

Поэтому, конечно... Как сказать "обратный эффект"? Путин достиг своего эффекта. Все-таки сюда идут россияне, и идут массово, и их очень много. Другой вопрос – что кто-то от инсульта по дороге умирает кто-то... Там они все в алкоголическом состоянии находятся. Они не готовы, они...

– Находясь на фронте, они бухают?

– На фронте они тоже бухают. Это зависит от их командиров и от того, в какое подразделение они попали. Но вы же, наверное, и без меня видели все эти видео, когда они едут этими автобусами. Все готовые, некоторые падают прямо перед автобусами с инсультом. То, что это все фарш как бы, – это все видно по ним.

И, конечно же, война не идет на сегодняшний день, по сути, пехотой. То есть, с одной стороны, огромным количеством этого фарша, действительно, можно пройти, оставив 90% этого фарша по пути уже погибшими, можно зайти и протоптать себе дорогу к какому-то одному селу украинскому. Да, таким образом, конечно же, можно захватить какие-то незначительные территории. Но в сущности война идет на сегодняшний день дронами и артиллерией. И тому же HIMARS как бы все равно, сколько их идет: 100 или тысяча. Тысяча, возможно, даже лучше, потому что кучнее будет. Можно воспринимать эти слова как циничные, но просто это так и есть. И будут лететь на шмаття в разные стороны, разрываться.

Россияне вообще романтизируют войну, знаете. Мне кажется, когда они едут на этот фронт, они себе представляют, что они бегут с флагом и чуть ли не в кулачный бой вступают с какими-то страшными натовцами, непонятными, страшно выглядящими бандеровцами или еще не знаю как, всех побеждают – поднимают флаг и торжественно поют какую-то романтическую военную песню. Но на самом деле происходит все совершенно иначе. Их бросают сюда: больных, голодных, холодных, без малейшего обеспечения. Они сидят в окопах. Сейчас еще немножечко станет похолоднее, дожди сейчас пойдут, потом снег с дождем. И, знаете, вся романтика у них пропадает через первых полдня и, тем более, через первую неделю. И никаких таких боев сейчас, по сути, не происходит. Мы слышим это все из этих всех историй. То есть их просто держат где-то в каком-то определенном месте, пока туда не прилетит, пока дрон наш не подлетел, не увидел, координаты не отснял, пока туда не прилетело. Либо же второй вариант: пока туда не придут наши, которые просто говорят им: "Сдавайтесь", а они говорят: "Сдаемся". Вот так это происходит, как правило.

Самые серьезные российские войска пошли в первой волне

– А вот по поводу натовских танков. Чем они воюют? Что рассказывают эти люди, которые туда приходят? Им выдают оружие. Я видела, как ржавые винтовки выдают и говорят их командиры: "Если насквозь проржавела винтовка, вы тогда не берите. А если с одной стороны, то это еще нормально. Можно воевать".

– Я не сильно разобрался с историей про ржавые винтовки, но из их же рассказов, из их же слов, в колонне из 10 танков может дойти два. И это было изначально. И сейчас ничего не изменилось. Потому что вот эти все рассказы Путина, опять-таки, что "мы всерьез не начинали" или "вот у нас все настоящие наши войска – они где-то в неизвестном месте стоят, а это все так было, это все не всерьез"... Все с точностью до наоборот. Потому что самые серьезные их войска как раз пошли в первой волне. Просто то, что с тактической точки зрения пошли они абсолютно бездарно – и, соответственно, выхватили – и им пришлось отойти по всем направлениям, по сути, по которым они наступали. Обеспечение у них и в плане тех же сухпайков, и в плане того же оружия – оно все устаревшее, очень устаревшее. Понимаете?

– Что они едят там? Вот по поводу пайков. Это интересно.

– В пайках у них... Ну как вам сказать? Я не могу сказать, что это невозможно есть. Это возможно есть. Те же каши или те же тушенки, которые им дают, – это есть возможно. И к тому же с тем питанием, к которому они привыкли, – для них это абсолютно приемлемая история. И на этом можно выжить. Но просто берешь вот украинский паек... У нас есть от нескольких производителей. И российский паек. И ты сразу видишь по этому пайку разницу, отличие нашей армии, нашего обеспечения и их армии, их обеспечения. Наш паек спокойно можно сравнить с американским пайком, где это все красиво упаковано в герметический пакет. Герметический пакет ты когда раскрываешь, ты сначала достаешь завтрак, потом ты его закрываешь – и он становится таким же герметичным, таким же удобным, который можно спокойно положить в рюкзак, и, если ты упадешь на этот пакет или еще что-то, с ним ничего не случится. Потом обед, потом ужин. Не нужно разводить никаких костров и ничего делать. Есть специальный, опять-таки, пакетик, в который ты кладешь, там, первое блюдо или второе блюдо, засыпается специальный порошочек – все это нагревается. И солдат может покушать горячее блюдо в любом месте и всегда.

Что касается российских пайков... Представьте: коробка, в которую, там, – я не знаю – хлопья... Вы все видели эти коробки со звездами зеленые, которые ложатся в рюкзак, а он бежит – все тарахтит. Когда тебе нужно достать, тебе нужно высыпать это все – знаете, непонятно, как разложиться, непонятно, как это вскрывать. Все это крайне неудобно. А потом тебе надо это все засыпать обратно. Вот это показывает разницу отношения между российским обеспечением и украинским обеспечением. И то же самое – что касается вооружения.

Но надо сказать, что наши западные дорогие партнеры – они как бы тоже не сильно спешат нас обеспечивать. Ведь можно было гораздо раньше уже обеспечить нас и теми же системами ПВО... А противоракетной обороны у нас вообще как таковой не существует. И дать достаточно этих HIMARS, и дать достаточно танков... А они нам, знаете, дают по чуть-чуть. Иногда может возникнуть такое впечатление, будто бы они на нас апробируют схемы, как можно безболезненно победить российскую армию с минимальными ресурсами для этого. То того дали чуть-чуть, то этого дали. Сейчас полетели в Украину ракеты в инфраструктуру – ну, они вот уже родили и сейчас постепенно будут давать немножко больше нам боеприпасов, боекомплектов и дадут новые системы ПВО. Но, опять-таки, не в массовом количестве, а так, по чуть-чуть, как-то аккуратненько.

Но если говорить уже на сегодняшний день об обеспечении нашей армии и их армии, то это уже на сегодняшний день небо и земля.