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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Золкин: Вернувшиеся из плена украинцы рассказывают, что самое страшное – попасть к ДНРовцам или ЛНРовцам. Это абсолютно отбитые алкоголики

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Золкин: Буряты вообще просто конченые. Ну тупо дикие люди
Золкин: Буряты вообще просто конченые. Ну тупо дикие люди
Фото: Volodymyr Zolkin / Facebook

Наиболее жестоко с украинскими пленными обращаются боевики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", а также российские оккупанты из Бурятии. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными оккупантами.

"В большинстве случаев [буряты] вообще просто конченые. Ну тупо дикие люди. Просто тупо дикие люди. И все. Мне сложно что-то к этому добавить, потому что они и на русском языке-то особо говорить не могут внятно почему-то. Когда с ними общаешься, у тебя такое впечатление, что этот человек не просто, там, из XVIII или XVII века к тебе переместился, а это люди, у которых не воспитывается такого понятия... Нет, знаете, я не туда зашел. У меня такое впечатление, если кратко сказать: они приходят сюда конкретно для того, чтобы делать то, что они делают. Нажираются, и, как только они нажираются, у них развязываются руки – и они начинают беспредельничать. Просто беспределить", – сказал Золкин.

По его словам, боевики "ЛДНР" зачастую жестоко обращаются с пленными, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

"Но не бурятами ж едиными. Понимаете? Нельзя вот взять и бурятов подвести под этих самых жестоких. Да, это правда, что они жестокие. Да, это правда, что во многих случаях получается так, что именно эти люди беспределят. Но почему же в таком случае наши вернувшиеся из плена утверждают, что самое страшное – это попасть к ДНРовцам, например, или ЛНРовцам так называемым? В плен к ним им страшнее всего попасть. Потому что эти алкоголики – они абсолютно тоже отбитые. Они могут издеваться как угодно", – подчеркнул Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину.

Военные происхождением из Бурятии в составе войск РФ, в частности, принимали участие в захвате населенных пунктов Киевской области, где после деокупации обнаружили тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками и следами пыток.

На стороне российских оккупантов против Украины также воюют коллаборанты, проживающие на захваченных территориях. Боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" при поддержке регулярной армии РФ противостоят ВСУ с 2014 года.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, плен, пленные, Бурятия, Алеся Бацман, война России против Украины, ЛДНР, российские оккупанты, Владимир Золкин
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