Золкин: Вернувшиеся из плена украинцы рассказывают, что самое страшное – попасть к ДНРовцам или ЛНРовцам. Это абсолютно отбитые алкоголики

"В большинстве случаев [буряты] вообще просто конченые. Ну тупо дикие люди. Просто тупо дикие люди. И все. Мне сложно что-то к этому добавить, потому что они и на русском языке-то особо говорить не могут внятно почему-то. Когда с ними общаешься, у тебя такое впечатление, что этот человек не просто, там, из XVIII или XVII века к тебе переместился, а это люди, у которых не воспитывается такого понятия... Нет, знаете, я не туда зашел. У меня такое впечатление, если кратко сказать: они приходят сюда конкретно для того, чтобы делать то, что они делают. Нажираются, и, как только они нажираются, у них развязываются руки – и они начинают беспредельничать. Просто беспределить", – сказал Золкин.

По его словам, боевики "ЛДНР" зачастую жестоко обращаются с пленными, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

"Но не бурятами ж едиными. Понимаете? Нельзя вот взять и бурятов подвести под этих самых жестоких. Да, это правда, что они жестокие. Да, это правда, что во многих случаях получается так, что именно эти люди беспределят. Но почему же в таком случае наши вернувшиеся из плена утверждают, что самое страшное – это попасть к ДНРовцам, например, или ЛНРовцам так называемым? В плен к ним им страшнее всего попасть. Потому что эти алкоголики – они абсолютно тоже отбитые. Они могут издеваться как угодно", – подчеркнул Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube