Руденко: Украина – последняя баррикада, которая защищает Европу. Если украинцы не устоят, то завтра буряты будут есть круассаны в Париже

Руденко: Мы охраняем весь мир, чтобы эти изверги не пошли дальше Фото предоставлено "Основа Фильм Продакшн"

"Мир, надо сказать, сначала разводил руками и смотрел, на чью сторону склонятся весы. Через месяц [после вторжения] они [представители других стран] поняли, что Украина стоит и, наверное, сможет устоять и стали помогать. Но что мы отдали за этот месяц, какую уплатили цену Бучей, Ирпенем, Гостомелем, Мариуполем, Николаевом, Харьковом, Сумами и всеми другими городами?!" – сказала Руденко.

Она подчеркнула, что сегодня Украина защищает Европу от российской агрессии.

"Украина – последняя баррикада перед этими российскими чертями, которая защищает, чтобы они не ввалились в Европу. Мы охраняем весь мир, чтобы эти изверги не пошли дальше. Если украинцы не устоят, а мир нам не поможет в борьбе, то завтра буряты будут есть круассаны в Париже", – заявила Руденко.

По ее словам, сейчас нуждается в поддержке не только украинская армия, но и украинская культура.

"Денег у государства нет, потому что, ясное дело, весь бюджет тратится на ВСУ и на победу. Но, как известно, искусство – это тоже оружие. Сейчас мы начинаем приходить в себя. И будет хорошо, если мир сплотится и поможет. Многие проекты остановились на полпути. Однако уже сегодня видно, что украинским продюсерам удается создавать удачные коллаборации, находить средства и пользоваться грантами. Кто-то пытается снимать в Украине, кто-то – в ближнем зарубежье, кто-то снимает на мобилку, кто-то – на камеру, но процесс работы над новыми произведениями уже запущен", – рассказала Руденко.

Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет. Полный текст интервью