ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Руденко: Украина – последняя баррикада, которая защищает Европу. Если украинцы не устоят, то завтра буряты будут есть круассаны в Париже

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Руденко: Мы охраняем весь мир, чтобы эти изверги не пошли дальше
Руденко: Мы охраняем весь мир, чтобы эти изверги не пошли дальше
Фото предоставлено "Основа Фильм Продакшн"

В мире не сразу поняли, что Украина может выстоять в столкновении с Россией, отметила в интервью изданию "ГОРДОН" украинский общественный и политический деятель, кинорежиссер и медиаэксперт Валентина Руденко.

"Мир, надо сказать, сначала разводил руками и смотрел, на чью сторону склонятся весы. Через месяц [после вторжения] они [представители других стран] поняли, что Украина стоит и, наверное, сможет устоять и стали помогать. Но что мы отдали за этот месяц, какую уплатили цену Бучей, Ирпенем, Гостомелем, Мариуполем, Николаевом, Харьковом, Сумами и всеми другими городами?!" – сказала Руденко.

Она подчеркнула, что сегодня Украина защищает Европу от российской  агрессии.

"Украина – последняя баррикада перед этими российскими чертями, которая защищает, чтобы они не ввалились в Европу. Мы охраняем весь мир, чтобы эти изверги не пошли дальше. Если украинцы не устоят, а мир нам не поможет в борьбе, то завтра буряты будут есть круассаны в Париже", – заявила Руденко.

По ее словам, сейчас нуждается в поддержке не только украинская армия, но и украинская культура.  

"Денег у государства нет, потому что, ясное дело, весь бюджет тратится на ВСУ и на победу. Но, как известно, искусство – это тоже оружие. Сейчас мы начинаем приходить в себя. И будет хорошо, если мир сплотится и поможет. Многие проекты остановились на полпути. Однако уже сегодня видно, что украинским продюсерам удается создавать удачные коллаборации, находить средства и пользоваться грантами. Кто-то пытается снимать в Украине, кто-то – в ближнем зарубежье, кто-то снимает на мобилку, кто-то – на камеру, но процесс работы над новыми произведениями уже запущен", – рассказала Руденко.

Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет. Полный текст интервью

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

После вторжения РФ в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, кино, армия, искусство, война, культура, агрессия, баррикады, вторжение, ВСУ, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, борьба, интервью, Валентина Руденко
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