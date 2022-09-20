ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Руденко: Мама украинской войны – женщина лет 40-50, это совсем не характерная для военных драм старушка в платке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кадр из сериала "Мама". На снимке главные герои актеры Олеся Жураковская и Александр Божко
Кадр из сериала "Мама". На снимке главные герои – актеры Олеся Жураковская и Александр Божко
Фото: Osnova_film / Instagram

Украинские мамы стали еще одним открытием для всего мира в своей жертвенности в отличие от русских матерей, у которых утрачены элементарная человечность и гуманизм. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявила украинский общественный и политический деятель, кинорежиссер и медиаэксперт Валентина Руденко.

Она рассказала, почему решила снимать сериал о войне и говорить о матерях защитников Украины.

"Тема войны, которая шла полным ходом на Донбассе, меня всегда волновала. Наша мирная жизнь с ее мирными проблемами казалась мне каким-то авансом, но неотвратимость полномасштабной войны для меня была очевидной. Страна жила в двух реальностях. Там, на востоке, нас защищали лучшие ребята, наши герои, и по ним били орудиями, а по нам – искаженной информацией. Было очевидно, что нужно искать инструменты, чтобы сшивать страну, а также искать язык, на котором говорить с миром", – поделилась Руденко.

По ее словам, такой находкой стала тема матерей, которые потеряли своих детей во время войны. 

"Вместе с авторской группой перевернули сотни историй матерей героев, мы стремились к достоверности нашей истории. В конце концов, мы пришли к шокирующему выводу, что мама украинской войны – это молодая женщина, лет 40–50, она только начала жить свою полноценную жизнь, и это совсем не характерная для военных драм старушка в платке. И у этой молодой мамы жизнь уже разделилась на "до" и "после". Все эти факторы и истории матерей героев дали нам возможность создать новую героиню – маму героя, защитника Украины", – рассказала собеседница.

Она подчеркнула, как важно помнить о цене мирной жизни на большей части территории страны.

"Тысячи мам потеряли своих детей, тысячи ждут или разыскивают. Когда ты живешь на мирной территории своей жизнью, то может казаться, что все это тебя не касается. Нет, эта война касается каждого. И мне хотелось, чтобы каждый человек помнил, какой ценой оплачено наше каждое мирное утро. Количество матерей героев растет каждый день и очень важно отдать им дань уважения, потому что именно благодаря им у нас такие защитники, такая армия и такие ВСУ. Именно наши мамы стали еще одним открытием для всего мира в своей жертвенности в отличие от тех русских матерей, у которых утрачены элементарная человечность и гуманизм", – сказала Руденко.

Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет. Полный текст интервью

Она отметила, что сериал "Мама", в котором рассказывается о женщине, разыскивающей своего попавшего в плен сына, вызвал большой интерес в Украине и за рубежом.  Его приобрели для показа в ЕС и арабских странах.

"Производители контента очень легкомысленно относились к теме войны все первые восемь лет противостояния с Россией. Не обращали внимания, боялись, что это люди не будут воспринимать. Но, оказалось, все не так. Пример моего сериала "Мама". Первый сезон пережил четыре показа, второй – два показа. Он прошел с большим зрительским интересом. Это значит, что запрос в обществе был. Я не сомневалась, но нас убеждали, что зрителю нужны только развлечения. Сериал "Киборги" тоже показывали ночью. Менеджмент опасался, а вдруг люди не будут смотреть. А не нужно бояться", – подчеркнула Руденко.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, армия, война, Донбасс, военные, вторжение, сериал, женщины, интервью, Валентина Руденко, русские, мама
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
  "Может быть, сразу в тюрьму после вуза садиться?" Команда КВН из Питера высмеяла российское правительство, переделав хит Пугачевой. Видео
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (256282)
2
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (116183)
3
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (109587)
4
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (106880)
5
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (103296)
6
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (63548)
7
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (54547)
8
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем (23794)
 
 
 
 