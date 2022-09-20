Руденко: Мама украинской войны – женщина лет 40-50, это совсем не характерная для военных драм старушка в платке

Она рассказала, почему решила снимать сериал о войне и говорить о матерях защитников Украины.

"Тема войны, которая шла полным ходом на Донбассе, меня всегда волновала. Наша мирная жизнь с ее мирными проблемами казалась мне каким-то авансом, но неотвратимость полномасштабной войны для меня была очевидной. Страна жила в двух реальностях. Там, на востоке, нас защищали лучшие ребята, наши герои, и по ним били орудиями, а по нам – искаженной информацией. Было очевидно, что нужно искать инструменты, чтобы сшивать страну, а также искать язык, на котором говорить с миром", – поделилась Руденко.

По ее словам, такой находкой стала тема матерей, которые потеряли своих детей во время войны.

"Вместе с авторской группой перевернули сотни историй матерей героев, мы стремились к достоверности нашей истории. В конце концов, мы пришли к шокирующему выводу, что мама украинской войны – это молодая женщина, лет 40–50, она только начала жить свою полноценную жизнь, и это совсем не характерная для военных драм старушка в платке. И у этой молодой мамы жизнь уже разделилась на "до" и "после". Все эти факторы и истории матерей героев дали нам возможность создать новую героиню – маму героя, защитника Украины", – рассказала собеседница.

Она подчеркнула, как важно помнить о цене мирной жизни на большей части территории страны.

"Тысячи мам потеряли своих детей, тысячи ждут или разыскивают. Когда ты живешь на мирной территории своей жизнью, то может казаться, что все это тебя не касается. Нет, эта война касается каждого. И мне хотелось, чтобы каждый человек помнил, какой ценой оплачено наше каждое мирное утро. Количество матерей героев растет каждый день и очень важно отдать им дань уважения, потому что именно благодаря им у нас такие защитники, такая армия и такие ВСУ. Именно наши мамы стали еще одним открытием для всего мира в своей жертвенности в отличие от тех русских матерей, у которых утрачены элементарная человечность и гуманизм", – сказала Руденко.

Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет. Полный текст интервью

Она отметила, что сериал "Мама", в котором рассказывается о женщине, разыскивающей своего попавшего в плен сына, вызвал большой интерес в Украине и за рубежом. Его приобрели для показа в ЕС и арабских странах.

"Производители контента очень легкомысленно относились к теме войны все первые восемь лет противостояния с Россией. Не обращали внимания, боялись, что это люди не будут воспринимать. Но, оказалось, все не так. Пример моего сериала "Мама". Первый сезон пережил четыре показа, второй – два показа. Он прошел с большим зрительским интересом. Это значит, что запрос в обществе был. Я не сомневалась, но нас убеждали, что зрителю нужны только развлечения. Сериал "Киборги" тоже показывали ночью. Менеджмент опасался, а вдруг люди не будут смотреть. А не нужно бояться", – подчеркнула Руденко.