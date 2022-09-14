ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

"Смотреть было тяжело, фильм будет еще труднее". Вышел тизер ленты о трагедии в Буче. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Фильм будет основан на реальных событиях
Фильм будет основан на реальных событиях
Скриншот: Bucha Film / YouTube

14 сентября в сети опубликовали тизер фильма Bucha. Ролик разместили на YouTube-канале ленты.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о преступлениях российских военных, совершенных в Буче Киевской области в ходе войны России против Украины. 

Как отметил 14 сентября пиар-менеджер Роман Медынский в Facebook, фильм-байопик расскажет о спасении 203 местных жителей гражданином Казахстана Константином Гудаускасом. В частности, в картине будет присутствовать сцена спасения украинского композитора, лауреата Шевченковской премии Игоря Поклада.

По словам Медынского, на офлайн-презентации тизера фильма зал плакал.

"Смотреть было тяжело, фильм будет еще труднее. Но смотреть его и показать всем, особенно иностранцам, просто необходимо. В память о погибших, чтобы мир знал и помнил, какими жестокими могут быть люди, какие жестокие российские военные", – написал Медынский.

Съемки фильма запланированы на декабрь – январь 2022–2023 годов, а премьера – на годовщину трагедии, весну 2023 года.

Режиссер картины – Станислав Тиунов, продюсер и сценарист – Александр Щур.

Контекст:

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. В начале сентября обнаружили останки еще двух человек.

видео

Видео: Bucha Film / YouTube
Теги: Россия, Украина, война, фильм, Буча, война России против Украины, тизер, трагедия, ролик, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских
Президент Еврокомиссии появилась в Европарламенте в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась в Европарламенте в наряде цветов украинского флага. Фото
Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным
Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным
Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото
Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото
"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги
"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги
"Фанаты Путина" Киркоров и экс-депутат Госдумы Гаджиев могут остаться без недвижимости в Майами из-за санкций
"Фанаты Путина" Киркоров и экс-депутат Госдумы Гаджиев могут остаться без недвижимости в Майами из-за санкций
Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото
Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото
  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео
  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились
"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились
"Набросился с бритвой получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым
"Не отпускает, пока не возьмем ее яблоки". Волонтеры рассказали о 92-летней украинке, которая живет под постоянными обстрелами оккупантов
"Не отпускает, пока не возьмем ее яблоки". Волонтеры рассказали о 92-летней украинке, которая живет под постоянными обстрелами оккупантов
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе
  "Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео
  "Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео
Вакарчук заявил, что не будет участвовать в съемках новых эпизодов "Голосу країни"
Вакарчук заявил, что не будет участвовать в съемках новых эпизодов "Голосу країни"
В сети показали, как сейчас выглядит 68-летняя Вайкуле
В сети показали, как сейчас выглядит 68-летняя Вайкуле
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (220562)
2
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди (108984)
3
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (44451)
4
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (31573)
5
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (30790)
6
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (29749)
7
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео (24814)
8
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей (24654)
 
 
 
 