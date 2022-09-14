"Смотреть было тяжело, фильм будет еще труднее". Вышел тизер ленты о трагедии в Буче. Видео

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о преступлениях российских военных, совершенных в Буче Киевской области в ходе войны России против Украины.

Как отметил 14 сентября пиар-менеджер Роман Медынский в Facebook, фильм-байопик расскажет о спасении 203 местных жителей гражданином Казахстана Константином Гудаускасом. В частности, в картине будет присутствовать сцена спасения украинского композитора, лауреата Шевченковской премии Игоря Поклада.

По словам Медынского, на офлайн-презентации тизера фильма зал плакал.

"Смотреть было тяжело, фильм будет еще труднее. Но смотреть его и показать всем, особенно иностранцам, просто необходимо. В память о погибших, чтобы мир знал и помнил, какими жестокими могут быть люди, какие жестокие российские военные", – написал Медынский.

Съемки фильма запланированы на декабрь – январь 2022–2023 годов, а премьера – на годовщину трагедии, весну 2023 года.

Режиссер картины – Станислав Тиунов, продюсер и сценарист – Александр Щур.