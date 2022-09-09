Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2022
 
Новости

Украина выбрала фильм для борьбы за премию "Оскар"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года
95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года
Фото: Український Оскарівський Комітет / Facebook

Лента украинского режиссера Марины Эр Горбач "Клондайк" будет представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм" в борьбе за премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом 8 сентября сообщается на странице комитета в Facebook.

"Клондайк" стал единственной картиной, которая оказалась в финале национального отбора. Всего в нацотборе принимали участие два фильма – "Клондайк" и лента "Снайпер. Белый ворон" украинского режиссера Марьяна Бушана.

https://www.facebook.com/ukraine.oscars/posts/pfbid02s3GZzkBozAZwgidBkrKi2Pzr9FbuePMtpkV1Z1hE2joQhS43QjSLzFR1Mh5NjVskl

Контекст:

В фильме "Клондайк" рассказана история семьи, проживающей в селе Грабово Донецкой области, возле которого потерпел крушение Boeing, летевший рейсом MH17. Главные роли в картине сыграли Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина. Премьера фильма состоялась в январе 2022 года на американском кинофестивале "Сандэнс".

95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года.

Теги: Оскар, кинофестиваль, церемония, Марина Эр Горбач
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Воинская служба, свадебное платье по талонам и анонимная продажа гардероба. Интересные факты об ушедшей королеве Великобритании Елизавете II
  Воинская служба, свадебное платье по талонам и анонимная продажа гардероба. Интересные факты об ушедшей королеве Великобритании Елизавете II
  Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его
  Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его
Дмитрий ГОРДОН
Критик России, фанат пиццы, защитница прав женщин. Что известно о новом премьер-министре Великобритании Трасс
Критик России, фанат пиццы, защитница прав женщин. Что известно о новом премьер-министре Великобритании Трасс
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Вышел первый трейлер романтической драмы "Мой полицейский" с Гарри Стайлсом в главной роли. Видео
  Вышел первый трейлер романтической драмы "Мой полицейский" с Гарри Стайлсом в главной роли. Видео
В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые за 18 лет появилась однополая семейная пара
В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые за 18 лет появилась однополая семейная пара
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все взрослые люди
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все – взрослые люди
Украина выбрала фильм для борьбы за премию "Оскар"
Украина выбрала фильм для борьбы за премию "Оскар"
Команда украинского фильма "Люксембург, Люксембург" на Венецианском фестивале выступила в поддержку Украины
Команда украинского фильма "Люксембург, Люксембург" на Венецианском фестивале выступила в поддержку Украины
"Избавились от дерьма, которое тянуло в ватную задницу". Крупин показал нового продюсера. Супруга сбежавшего в РФ Бардаша отреагировала
"Избавились от дерьма, которое тянуло в ватную задницу". Крупин показал нового продюсера. Супруга сбежавшего в РФ Бардаша отреагировала
"Сначала Путин", "Елизавета до нашей победы доживет". В сети высмеяли фейковую новость о смерти королевы Великобритании
"Сначала Путин", "Елизавета до нашей победы доживет". В сети высмеяли фейковую новость о смерти королевы Великобритании
Мать защитника "Азовстали" появилась на Венецианском фестивале в футболке с принтом Free Azovstal Defenders
Мать защитника "Азовстали" появилась на Венецианском фестивале в футболке с принтом Free Azovstal Defenders
Твиттер The Guardian, сообщивший, что королева Елизавета II умерла, оказался фейковым
Твиттер The Guardian, сообщивший, что королева Елизавета II умерла, оказался фейковым
"Как это красиво". Тина Кароль снялась в Японии для украинского Vogue. Фото
"Как это красиво". Тина Кароль снялась в Японии для украинского Vogue. Фото
58-летний Кейдж в третий раз стал отцом
58-летний Кейдж в третий раз стал отцом
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 