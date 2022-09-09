Украина выбрала фильм для борьбы за премию "Оскар"

"Клондайк" стал единственной картиной, которая оказалась в финале национального отбора. Всего в нацотборе принимали участие два фильма – "Клондайк" и лента "Снайпер. Белый ворон" украинского режиссера Марьяна Бушана.

Контекст: В фильме "Клондайк" рассказана история семьи, проживающей в селе Грабово Донецкой области, возле которого потерпел крушение Boeing, летевший рейсом MH17. Главные роли в картине сыграли Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина. Премьера фильма состоялась в январе 2022 года на американском кинофестивале "Сандэнс". 95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года.