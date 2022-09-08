Команда украинского фильма "Люксембург, Люксембург" на Венецианском фестивале выступила в поддержку Украины

Во время фотосессии участники проекта развернули баннер с надписью в поддержку украинских детей, чьи родители погибли после полномасштабного вторжения РФ в Украину Фото: amil_kurganagregat / Instagram

Картину на фестивале в Венеции, кроме режиссера, представляли братья Рамил и Амил Насировы, исполнившие главные роли, а также другие члены съемочной команды.

На красной дорожке украинская делегация позировала с украинским флагом.

Во время фотосессии участники проекта развернули баннер с надписью в поддержку украинских детей, чьи родители погибли после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Соответствующие снимки в Instagram опубликовали братья Насировы.

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