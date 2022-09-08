Команда украинского фильма "Люксембург, Люксембург" на Венецианском фестивале выступила в поддержку Украины

Картину на фестивале в Венеции, кроме режиссера, представляли братья Рамил и Амил Насировы, исполнившие главные роли, а также другие члены съемочной команды.
На красной дорожке украинская делегация позировала с украинским флагом.
Во время фотосессии участники проекта развернули баннер с надписью в поддержку украинских детей, чьи родители погибли после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Соответствующие снимки в Instagram опубликовали братья Насировы.
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"Люксембург, Люксембург" – вторая картина Лукича. Премьера его дебютного фильма "Мої думки тихі" в украинских кинотеатрах состоялась 16 января 2020 года. Главные роли в трагикомедии сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.
Картина Лукича получила награду Украинской киноакадемии в номинации "Лучший фильм". В августе 2022 года режиссер выставил ранее не представленную версию сценария этого фильма на аукцион, вырученные деньги пообещал передать ВСУ. Сценарий продали за 150 тыс. грн, сообщил в Facebook украинский режиссер Нариман Алиев.
79-й Венецианский кинофестиваль проходит в Италии с 31 августа по 10 сентября 2022 года.
Украину на фестивале поддержала французская актриса Катрин Денев, а также британская актриса Тильда Суинтон.