Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2022
 
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Команда украинского фильма "Люксембург, Люксембург" на Венецианском фестивале выступила в поддержку Украины

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Во время фотосессии участники проекта развернули баннер с надписью в поддержку украинских детей, чьи родители погибли после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Во время фотосессии участники проекта развернули баннер с надписью в поддержку украинских детей, чьи родители погибли после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Фото: amil_kurganagregat / Instagram

7 сентября на Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма украинского режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург". Картина представлена в конкурсной программе "Горизонты". Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.

Картину на фестивале в Венеции, кроме режиссера, представляли братья Рамил и Амил Насировы, исполнившие главные роли, а также другие члены съемочной команды. 

На красной дорожке украинская делегация позировала с украинским флагом.

https://www.facebook.com/LuxembourgLuxembourgMovie/posts/pfbid0GxgC5t8zrk8TRSxSQktK6F3G9T61mfGSyqmfd2KxjmEuwedtxS4YJWpuyeTNuh7el

Во время фотосессии участники проекта развернули баннер с надписью в поддержку украинских детей, чьи родители погибли после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Соответствующие снимки в Instagram опубликовали братья Насировы.

Контекст:

"Люксембург, Люксембург" – вторая картина Лукича. Премьера его дебютного фильма "Мої думки тихі" в украинских кинотеатрах состоялась 16 января 2020 года. Главные роли в трагикомедии сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

Картина Лукича получила награду Украинской киноакадемии в номинации "Лучший фильм". В августе 2022 года режиссер выставил ранее не представленную версию сценария этого фильма на аукцион, вырученные деньги пообещал передать ВСУ. Сценарий продали за 150 тыс. грн, сообщил в Facebook украинский режиссер Нариман Алиев.

79-й Венецианский кинофестиваль проходит в Италии с 31 августа по 10 сентября 2022 года.

Украину на фестивале поддержала французская актриса Катрин Денев, а также британская актриса Тильда Суинтон.

Теги: война России против Украины, Венецианский кинофестиваль, Антонио Лукич
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