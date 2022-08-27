Вышел трейлер нового фильма Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург". Видео

В фильме показана история братьев-близнецов, которые родились и живут в Лубнах Полтавской области. Им предстоит решить, стоит ли ехать в Люксембург, чтобы повидаться со внезапно объявившимся в их жизни отцом – югославским гангстером, который находится при смерти.

Главные роли в картине исполнили участники харьковской рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы.

Мировая премьера фильма состоится на 79-м Венецианском международном кинофестивале на конкурсе "Горизонты".

Лента отобрана для участия в программе "Современное мировое кино" Международного кинофестиваля в Торонто.