Вышел трейлер нового фильма Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург". Видео

В фильме показана история братьев-близнецов, которые родились и живут в Лубнах Полтавской области. Им предстоит решить, стоит ли ехать в Люксембург, чтобы повидаться со внезапно объявившимся в их жизни отцом – югославским гангстером, который находится при смерти.
Главные роли в картине исполнили участники харьковской рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы.
Мировая премьера фильма состоится на 79-м Венецианском международном кинофестивале на конкурсе "Горизонты".
Лента отобрана для участия в программе "Современное мировое кино" Международного кинофестиваля в Торонто.
"Люксембург, Люксембург" – вторая картина Лукича. Премьера его дебютного фильма "Мої думки тихі" в украинских кинотеатрах состоялась 16 января 2020 года. Главные роли в трагикомедии сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.
Картина Лукича получила награду Украинской киноакадемии в номинации "Лучший фильм". Осенью 2020 года фильм появится на европейской стриминговий платформе HBO Europe.