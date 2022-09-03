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03 сентября, 2022
 
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Украинский Оскаровский комитет назвал единственного финалиста нацотбора

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95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года
95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года
Фото: The Academy / Facebook

Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок для участия в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Об этом комитет сообщил 2 сентября в Facebook.

В этом году в финале национального отбора участие будет принимать один фильм – "Клондайк" Марины Эр Горбач.

Теперь украинский Оскаровский комитет проверит фильм на соответствие требованиям Американской академии, а затем официально объявит кандидата.

https://www.facebook.com/ukraine.oscars/posts/pfbid035Tj2K6hKZihk5QeF3D6VMURaMybwwo78E2AHtqPQJ4o7riaxU1TeRB9t8ZP22j3Ml

Контекст:

В фильме "Клондайк" рассказана история семьи, проживающей в селе Грабово Донецкой области, возле которого потерпел крушение Boeing, летевший рейсом MH17. Главные роли в картине сыграли Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина. Премьера фильма состоялась в январе 2022 года на американском кинофестивале "Сандэнс".

95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 22 марта 2023 года.

Теги: кино, Оскар, фильм, крушение, кинофестиваль, MH17, комитет, Boeing, церемония
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