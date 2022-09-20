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Руденко: Украинцы часто поднывали, что у нас что-то не так. А после вторжения поняли, насколько в свободной и развитой стране мы жили

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Руденко: Социальный статус украинцев намного выше, чем у остальных беженцев
Руденко: Социальный статус украинцев намного выше, чем у остальных беженцев
Фото из личного архива

Широкомасштабное вторжение России в Украину радикально изменило жизнь и ценности украинцев, заявила в интервью изданию "ГОРДОН" украинский общественный и политический деятель, кинорежиссер и медиаэксперт Валентина Руденко.

"Для меня самое страшное, что у нас у всех сломалась жизнь. Я уже не говорю о тех, кто не выжил. А выжившие после обстрелов некоторое время провели в подвалах и метро и должны были переехать в другие дома, города или даже страны", – сказала Руденко.

Она подчеркнула, что у большинства людей произошла перееоценка ценностей.

"Эта ситуация открыла много всего о нашей жизни. Мы часто поднываем, что у нас что-то не так или не того уровня. А здесь все одновременно поняли, насколько в свободной и развитой стране мы жили и какой хорошей жизнью. Мы можем зайти в "Дію", а там все наши документы – за рубежом от такого в обморок падали. Мы ездили на хороших автомобилях, имели разнообразные гаджеты, жили в хороших квартирах, получали высокого класса услуги, независимо от уровня кошелька. И все это люди были вынуждены бросить, потому что нужно было бежать, вывозить детей и спасать свою жизнь", – подчеркнула собеседница.

Она отметила, что сейчас украинцев в Европе воспринимают как обычных беженцев, которые мало чем отличаются от людей, бежавших в ЕС из регионов Африки и Азии. Но это некорректное сравнение, убеждена она.

"Социальный статус украинцев был другим. Он был намного выше, чем у остальных беженцев. Люди из Африки или Азии, ищущие убежища в Европе, не видели хорошей жизни и порой рады куску хлеба, а нам трудно объяснить, что мы жили другой жизнью и уровень наших потребностей уже давно превысил уровень обеспечения только продуктами питания. Помощи, которую получили украинцы за границей, достаточно, чтобы не голодать, но недостаточно, чтобы поддерживать привычный уровень жизни. Этот слом тяжелый", – считает Руденко.

Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет. Полный текст интервью

Контекст:

После 24 февраля в страны ЕС выехало около 8 млн украинцев. 5 млн из них уже вернулись домой, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

30 августа социологическая служба Центра Разумкова опубликовала данные соцопроса, согласно которым более трети (36%) украинских беженцев, находящихся за границей, планируют вернуться в Украину. Но только после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться. 7% вообще не планируют возвращаться домой в Украину.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война, беженцы, помощь, вторжение, обстрелы, Европа, украинцы, убежище, война России против Украины, интервью, Валентина Руденко, ЕС, вторжение России в Украину
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