В Польше возобновилась программа по выдаче бесплатных лекарств беженцам из Украины почти на 4 тыс. грн

Воспользоваться гуманитарной инициативой может каждый, кто пересек украино-польскую границу после 24 февраля и оформил удостоверение PESEL.
К программе могут присоединиться как взрослые, так и дети (за них заявку оформляет родитель или опекун), говорится в сообщении.
Издание описывает механизм получения помощи: нужно зарегистрироваться на сайте и дождаться подтверждения на электронную почту. В нем будет индивидуальный штрихкод участника, предъявив который, в аптеках можно получить лекарства и медицинские товары на 500 злотых.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 5 сентября, более 6 млн украинцев находятся в странах ЕС, из них более 3 млн получили статус временной защиты.