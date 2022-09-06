В Польше возобновилась программа по выдаче бесплатных лекарств беженцам из Украины почти на 4 тыс. грн

Воспользоваться гуманитарной инициативой может каждый, кто пересек украино-польскую границу после 24 февраля и оформил удостоверение PESEL.

К программе могут присоединиться как взрослые, так и дети (за них заявку оформляет родитель или опекун), говорится в сообщении.

Издание описывает механизм получения помощи: нужно зарегистрироваться на сайте и дождаться подтверждения на электронную почту. В нем будет индивидуальный штрихкод участника, предъявив который, в аптеках можно получить лекарства и медицинские товары на 500 злотых.