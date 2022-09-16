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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Восемь миллионов украинцев выехали в ЕС, пять миллионов уже вернулись в Украину — фон дер Ляйен

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Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европа хочет поддерживать украинцев
Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европа хочет поддерживать украинцев
Фото: ЕРА

Около восьми миллионов украинцев выехали в страны Европейского союза (ЕС) с начала полномасштабного вторжения России в Украину, но пять миллионов уже вернулись домой. Об этом 15 сентября на брифинге в Киеве сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Конечно, мы хотим дать украинским друзьям, нуждающимся в помощи, как можно больше поддержки. Но мы также знаем, что они снова хотят вернуться домой, отстроить Украину и превратить ее в преуспевающее государство", – сказала фон дер Ляйен.

Также глава Еврокомиссии сообщила, что ЕС выделит 150 миллионов евро в поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, вынужденных покинуть свои дома из-за вторжения России.

Контекст:

30 августа социологическая служба Центра Разумкова опубликовала данные соцопроса, согласно которым более трети (36%) украинских беженцев, находящихся за границей, планируют вернуться в Украину. Но только после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться. 7% вообще не планируют возвращаться домой в Украину.

Теги: Россия, Украина, Еврокомиссия, граница, беженцы, помощь, вторжение, Урсула фон дер Ляйен, Европа, украинцы, брифинг, ЕС
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