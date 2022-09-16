Восемь миллионов украинцев выехали в ЕС, пять миллионов уже вернулись в Украину — фон дер Ляйен

"Конечно, мы хотим дать украинским друзьям, нуждающимся в помощи, как можно больше поддержки. Но мы также знаем, что они снова хотят вернуться домой, отстроить Украину и превратить ее в преуспевающее государство", – сказала фон дер Ляйен.
Также глава Еврокомиссии сообщила, что ЕС выделит 150 миллионов евро в поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, вынужденных покинуть свои дома из-за вторжения России.
Ukraine’s accession process is on track.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022
In the meantime, we are deepening * * cooperation.
Supporting fast recovery, winter preparedness and planning reconstruction. https://t.co/wrlZ3uPtQo
30 августа социологическая служба Центра Разумкова опубликовала данные соцопроса, согласно которым более трети (36%) украинских беженцев, находящихся за границей, планируют вернуться в Украину. Но только после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться. 7% вообще не планируют возвращаться домой в Украину.